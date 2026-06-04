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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubu sektörleri arasında otomotiv endüstrisi ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü ise 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada bulundu.

SANAYİ GRUBU İHRACATTA AĞIRLIĞINI KORUDU

Mayıs ayında Türkiye ihracatının yüzde 83,2’sini gerçekleştiren sanayi grubunun toplam dış satımı 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 33,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

TARIM VE MADENCİLİKTE DÜŞÜŞ

Aynı dönemde, ihracatın yüzde 14,2’sini oluşturan tarım grubunda yüzde 11 azalışla 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Madencilik grubunda ise yüzde 5,5 düşüşle 501,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya 1,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. ABD’ye 1,2 milyar dolar, İtalya’ya ise 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İller bazında bakıldığında ise İstanbul 7,4 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 2 milyar dolar ve Ankara 1,7 milyar dolarla İstanbul’u takip etti.

PARİTENİN KATKISI 347 MİLYON DOLAR

Söz konusu dönemde döviz kurlarındaki parite etkisi ihracata 347 milyon dolarlık katkı sağladı.

Veriler, Türkiye’nin ihracatında sanayi sektörünün güçlü konumunu sürdürdüğünü ve otomotiv endüstrisinin liderliğini koruduğunu ortaya koydu.