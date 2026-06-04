Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, sanayi grubu sektörleri arasında otomotiv endüstrisi ilk sırada yer aldı. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü 3 milyar dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü ise 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada bulundu.

SANAYİ GRUBU İHRACATTA AĞIRLIĞINI KORUDU

Mayıs ayında Türkiye ihracatının yüzde 83,2’sini gerçekleştiren sanayi grubunun toplam dış satımı 16,2 milyar dolar olarak hesaplandı.

Oransal olarak ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 33,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

TARIM VE MADENCİLİKTE DÜŞÜŞ

Aynı dönemde, ihracatın yüzde 14,2’sini oluşturan tarım grubunda yüzde 11 azalışla 2,8 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Madencilik grubunda ise yüzde 5,5 düşüşle 501,9 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA’YA

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Almanya 1,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. ABD’ye 1,2 milyar dolar, İtalya’ya ise 1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İller bazında bakıldığında ise İstanbul 7,4 milyar dolarla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 2 milyar dolar ve Ankara 1,7 milyar dolarla İstanbul’u takip etti.

PARİTENİN KATKISI 347 MİLYON DOLAR

Söz konusu dönemde döviz kurlarındaki parite etkisi ihracata 347 milyon dolarlık katkı sağladı.

Veriler, Türkiye’nin ihracatında sanayi sektörünün güçlü konumunu sürdürdüğünü ve otomotiv endüstrisinin liderliğini koruduğunu ortaya koydu.

1-31 Mayıs (Bin dolar) Son 12 aylık
SEKTÖRLER 2025 2026 Değişim Pay (2026) (yüzde) 2024-2025 2025-2026 Değişim Pay (2026) (yüzde)
I. TARIM 3.099.840 2.757.911 -11,0 14,2 36.127.395 36.297.981 0,5 15,2
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 2.042.724 1.872.610 -8,3 9,6 24.493.853 24.359.039 -0,6 10,2
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 1.055.855 911.386 -13,7 4,7 12.082.239 11.995.896 -0,7 5,0
Yaş Meyve ve Sebze 282.675 322.594 14,1 1,7 3.432.187 4.171.362 21,5 1,7
Meyve Sebze Mamulleri 219.783 191.052 -13,1 1,0 2.652.305 2.516.141 -5,1 1,1
Kuru Meyve ve Mamulleri 140.798 99.086 -29,6 0,5 1.853.001 1.632.587 -11,9 0,7
Fındık ve Mamulleri 183.702 212.659 15,8 1,1 2.647.043 2.409.905 -9,0 1,0
Zeytin ve Zeytinyağı 46.382 30.681 -33,9 0,2 677.718 424.582 -37,4 0,2
Tütün 99.877 92.340 -7,5 0,5 1.001.908 1.049.536 4,8 0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri 13.651 12.811 -6,2 0,1 147.454 159.030 7,9 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 335.126 292.725 -12,7 1,5 3.761.710 4.129.354 9,8 1,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 335.126 292.725 -12,7 1,5 3.761.710 4.129.354 9,8 1,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 721.991 592.576 -17,9 3,0 7.871.832 7.809.588 -0,8 3,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 721.991 592.576 -17,9 3,0 7.871.832 7.809.588 -0,8 3,3
II. SANAYİ 17.895.367 16.183.554 -9,6 83,2 187.420.075 195.566.506 4,3 82,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.210.147 1.027.055 -15,1 5,3 13.856.018 13.392.002 -3,3 5,6
Tekstil ve Ham maddeleri 852.173 741.192 -13,0 3,8 9.559.761 9.233.102 -3,4 3,9
Deri ve Deri Mamulleri 124.003 104.159 -16,0 0,5 1.501.755 1.392.395 -7,3 0,6
Halı 233.971 181.704 -22,3 0,9 2.794.502 2.766.505 -1,0 1,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.786.899 2.978.793 6,9 15,3 30.320.217 32.569.809 7,4 13,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.786.899 2.978.793 6,9 15,3 30.320.217 32.569.809 7,4 13,7
C. SANAYİ MAMULLERİ 13.898.321 12.177.707 -12,4 62,6 143.243.841 149.604.695 4,4 62,7
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.514.398 1.288.586 -14,9 6,6 17.432.436 16.453.515 -5,6 6,9
Otomotiv Endüstrisi 3.942.322 3.263.982 -17,2 16,8 38.692.002 41.955.352 8,4 17,6
Gemi, Yat ve Hizmetleri 367.052 349.626 -4,7 1,8 2.035.590 2.701.196 32,7 1,1
Elektrik ve Elektronik 1.672.887 1.483.082 -11,3 7,6 17.068.552 18.150.743 6,3 7,6
Makine ve Aksamları 1.006.630 838.411 -16,7 4,3 10.883.442 11.323.529 4,0 4,7
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.234.409 1.177.464 -4,6 6,1 12.786.252 13.604.163 6,4 5,7
Çelik 1.496.071 1.425.971 -4,7 7,3 16.347.770 16.364.387 0,1 6,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 413.257 362.667 -12,2 1,9 4.314.493 4.497.130 4,2 1,9
Mücevher 853.335 444.141 -48,0 2,3 9.019.121 6.410.236 -28,9 2,7
Savunma ve Havacılık Sanayii 740.976 992.230 33,9 5,1 7.399.104 10.885.861 47,1 4,6
İklimlendirme Sanayii 656.984 551.548 -16,0 2,8 7.265.079 7.258.583 -0,1 3,0
III. MADENCİLİK 531.051 501.873 -5,5 2,6 5.972.686 6.580.007 10,2 2,8
Madencilik Ürünleri 531.051 501.873 -5,5 2,6 5.972.686 6.580.007 10,2 2,8
T O P L A M (TİM*) 21.526.258 19.443.338 -9,7 100,0 229.520.156 238.444.494 3,9 100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 3.289.452 3.060.693 -7,0 13,6 35.933.179 35.090.594 -2,3 12,8
GENEL İHRACAT TOPLAMI 24.815.710 22.504.031 -9,3 100,0 265.453.335 273.535.088 3,0 100,0
Dünya ülkelerinin ilk çeyrek ihracat karnesi ortaya çıktıDünya ülkelerinin ilk çeyrek ihracat karnesi ortaya çıktıEkonomi
Araba alacaklar dikkat: Otomotiv pazarı mayısta frene bastı, dengeler değişiyorAraba alacaklar dikkat: Otomotiv pazarı mayısta frene bastı, dengeler değişiyorEkonomi