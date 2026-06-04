Milyonlarca emekli ve EYT'li güne şok bir SGK hamlesiyle uyandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, geçmişe dönük 2013/11 sayılı genelgeyi devreye sokarak 18 yaş altı anne-baba yanında yapılan sigorta başlangıçlarını ve prim günlerini silmeye başladı. Yaklaşık 200 bin kişiyi etkileyen bu hamleyle emekliliği iptal edilenlerin ödenen tüm maaş ve ikramiyeleri geriye dönük faiziyle istenirken, bankalar promosyon ödemelerini 32 bin TL seviyesinde sabitledi. Peki emekliler haklarını korumak için ne yapmalı? SGK uzmanı Dilek Ete tüm gizli detayları ilk kez açıkladı
SGK uzmanı Dilek Ete'den dikkat çeken emekli maaşında banka promosyon uyarısı
Banka promosyonlarının 32 bin TL sınırına demirlemesinin ardından gözler SGK Uzmanı Dilek Ete’ye çevrildi. Ete, Temmuz zammı öncesi bankaların kurduğu gizli barajı deşifre ederek emeklinin hakkını koruyacak o gizli hamleyi ilk kez anlattı: 'Beklemeyin, şimdiden gardınızı alın!'Derleyen: Züleyha Öncü
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), denetim ve inceleme mekanizmalarını hızlandırdı. Özellikle EYT yasasının çıkmasının ardından sistemde geriye dönük incelemelerini derinleştiren kurum, yüz binlerce emeklinin maaşını riske atan "18 yaş altı anne-baba yanında sigortalılık" maddesini masaya yatırdı. Diğer yandan gözlerin çevrildiği banka promosyonlarında ise piyasanın 32 bin TL sınırına demirlemesi emeklileri isyan ettirdi.
Kimlerin Emekliliği İptal Edilecek?
Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, SGK’nın gizli incelemesinin detaylarını ve yasal boşlukları tek tek anlatarak vatandaşları uyardı. Sorunun temelinde kurumun 2013/11 sayılı genelgesi yer alıyor.
Bu genelgeye göre SGK; anonim veya limited şirket olmayan, şahıs firması (kasap, manav, kırtasiye vb.) statüsündeki anne veya babanın yanında 18 yaşın altında yapılmış olan eski sigorta girişlerini ve bu süreçte kazanılan prim günlerini artık geçerli kabul etmiyor. Yaz dönemlerinde harçlık kazansın diye ya da geleceğe yatırım olsun diye çocuklarını sigortalı gösteren ebeveynlerin hamlesi, bugün EYT ile emekli olan veya emeklilik sırası bekleyen yaklaşık 200 bin sigortalının kabusu oldu.
Ödenen Maaşlar ve Bayram İkramiyeleri Geri İstenecek!
Dilek Ete, sistemin işleyişini ve mağduriyetin boyutunu şu çarpıcı örnekle gözler önüne serdi:
"Diyelim ki 1992 Temmuz girişli bir kadın sigortalının emekli olabilmesi için 5600 güne ihtiyacı var ve bu vatandaşımız 2023 yılında EYT kapsamında emekli edildi. SGK şimdi geriye dönük inceleme yapıyor ve diyor ki: 'Senin ilk sigorta başlangıcın annenin/babanın yanında 90 gün olarak görünüyor, ben bunu siliyorum.' İlk giriş silinip o 90 gün düşüldüğünde kişinin prim günü 5510 güne iniyor. 5600 günden az olduğu için emeklilik şartı bozuluyor. Sonuç olarak SGK, bu vatandaşın 2023 yılından bugüne kadar aldığı tüm emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini yasal faiziyle birlikte geriye istiyor."
SGK'nın kanunun üzerinde bir güç gibi genelgeyle vatandaşı mağdur ettiğini belirten Ete, hukuk mücadelesinin şart olduğunu vurguladı:
"Sistemde dijitalleşmeye 2005'te geçtin, neden 2006'da, 2010'da haber vermedin de 2023'ten sonra bu sistemi patlattın? Kanun en üsttedir, genelgeler kanunun tersine çalışamaz. Vatandaş SGK tarafından bu iptalle karşılaştığında hiç vakit kaybetmeden dava açmalı. Çünkü yargı ve hukuk, SGK'nın bu haksız uygulamasını reddediyor. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin Eylül 2023 tarihli emsal kararı var; açılan bu davalar vatandaş lehine kazanılıyor. Kurum ise '100 kişinin emekliliğini iptal edeyim, nasılsa sadece 20'si dava açar, 80'inin hakkı bende kalır' mantığıyla hareket ediyor."
GERİ ÖDEME KAPSAMI:
Emekliliği düşen kişilerden 2023'ten bugüne ödenen tüm aylık maaşlar, biriken promosyonlar ve alınan bayram ikramiyeleri yasal faiziyle geri tahsil ediliyor.
ÇÖZÜM YOLU:
Eylül 2023 tarihli Yargıtay 10. Hukuk Dairesi emsal kararı uyarınca, İş Mahkemeleri/Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurularak açılan hizmet tespit davaları KAZANILIYOR. Vatandaşın dava açması şart.
Banka Promosyonlarında Gizli Anlaşma mı Var?
32 Bin TL Sınırı Nasıl Aşılır?
Emeklilerin bir diğer büyük gündem maddesi ise adeta sözleşilmiş gibi 32.000 TL seviyesinde çakılı kalan banka promosyonları. Piyasada ciddi bir baskı ve rekabetsizlik olduğunu belirten Dilek Ete, promosyon avcılarına çok kritik bir taktik verdi.
STRATEJİK EMEKLİ TAVSİYESİ:
"Temmuz ayında sadece enflasyon farkı verilecek, Ocak ayından önce seyyanen zam zor. Ancak bugün itibarıyla 30.000 - 32.000 TL civarı yüksek promosyon veren özel bankalardan birine bugünden geçip gardınızı alın. Beklemeyin! Çünkü banka, bu yüksek baremden topladığı emekli müşteri portföyünü ileride kaptırmamak için promosyonlar genel olarak yükseldiğinde mevcut müşterisine KALMA SÖZÜNE KARŞILIK daha yüksek 'ek promosyon' ödemek zorunda kalacaktır."
Ete, emeklilerin Temmuz ayında enflasyon farkı dışında büyük bir refah payı ya da seyyanen artış almasının zor olduğunu, asıl büyük zammın ve promosyon patlamasının ilerleyen dönemdeki bir seçim takvimiyle geleceğini belirtti. Bu süreçte en akıllıca hamlenin, bugünden en yüksek veren özel bankaya geçiş yaparak ek promosyon hakları için şimdiden yer kapmak olduğunun altını çizdi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.