SGK uzmanı Dilek Ete'den dikkat çeken emekli maaşında banka promosyon uyarısı

Ödenen Maaşlar ve Bayram İkramiyeleri Geri İstenecek!

Dilek Ete, sistemin işleyişini ve mağduriyetin boyutunu şu çarpıcı örnekle gözler önüne serdi:

"Diyelim ki 1992 Temmuz girişli bir kadın sigortalının emekli olabilmesi için 5600 güne ihtiyacı var ve bu vatandaşımız 2023 yılında EYT kapsamında emekli edildi. SGK şimdi geriye dönük inceleme yapıyor ve diyor ki: 'Senin ilk sigorta başlangıcın annenin/babanın yanında 90 gün olarak görünüyor, ben bunu siliyorum.' İlk giriş silinip o 90 gün düşüldüğünde kişinin prim günü 5510 güne iniyor. 5600 günden az olduğu için emeklilik şartı bozuluyor. Sonuç olarak SGK, bu vatandaşın 2023 yılından bugüne kadar aldığı tüm emekli maaşlarını ve bayram ikramiyelerini yasal faiziyle birlikte geriye istiyor."