Avrupa Birliği’nin enerji verimliliği politikaları ve hükümetlerin bu alandaki teşvikleri, Türk elektrik ve elektronik sektörüne tarihi bir ivme kazandırdı. Teknik mevzuata hızlı uyum sağlayan ve tedarik zincirindeki güvenilirliğini pekiştiren sektör, 2026 yılının ilk çeyreğinde tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı.

SEKTÖRDE "ALTIN ÇEYREK": 4,2 MİLYAR DOLAR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, elektrik ve elektronik sektörü ocak-mart döneminde 4 milyar 229 milyon dolarlık dış satıma imza attı. Geçtiğimiz yılların aynı dönemindeki 3,9 milyar dolar seviyesindeki seyri geride bırakan sektör, böylece kendi tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ulaştı.

Türkiye’nin toplam ihracatından %7,6 pay alan sektör; otomotiv ve kimyevi maddelerin ardından Türkiye’nin en çok dış satım yapan 3. büyük sektörü olma başarısını sürdürdü. Türkiye'nin toplam ilk çeyrek ihracatının 63,2 milyar doları aştığı bu dönemde, elektrik-elektronik sektörü büyümenin lokomotiflerinden biri oldu.

PAZARIN LİDERİ BİRLEŞİK KRALLIK, YÜKSELEN YILDIZI ABD

İhracat rotalarına bakıldığında geleneksel ve yeni pazarlardaki hareketlilik dikkat çekiyor.

424,2 milyon dolar ile Birleşik Krallık en büyük alıcı oldu. Değer bazında ihracatını en çok artıran ülke ABD oldu (83,2 milyon dolarlık ek artış). Polonya (%51,2), Ukrayna (%79,5) ve BAE (%77,6) gibi pazarlarda devasa artış oranları yakalandı. Bu ülkeler stabil büyümeyle en çok ihracat yapılan ilk 5 ülke arasındaki yerini korudu.

ÜRETİMİN KALBİ İSTANBUL

İl bazındaki verilere göre, sektörün toplam ihracatının yaklaşık yarısı (2,2 milyar dolar) İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbul'u sırasıyla Ankara, Kocaeli, Denizli ve Manisa takip ederek sektörün Anadolu’ya yayılan üretim gücünü tescilledi.

2026 İlk Çeyrek İhracat Karnesi (Öne Çıkan Ülkeler)