Türkiye otomotiv pazarında daralma sinyalleri mayıs ayında belirginleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan 2026 yılı ilk 5 aylık verilerine göre, toplam pazar geçen yıla oranla gerileme kaydetti.
Araba alacaklar dikkat: Otomotiv pazarı mayısta frene bastı, dengeler değişiyor
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,40 daralarak 453 bin 138 adet seviyesine geriledi.
Ocak-Mayıs döneminde binek otomobil satışları yüzde 9,65 düşüşle 356 bin 256 adede gerilerken, hafif ticari araç segmenti ise yüzde 1,94’lük sınırlı bir büyüme yakalayarak 96 bin 882 adet olarak kayıtlara geçti.Sadece mayıs ayı verileri incelendiğinde, pazardaki küçülmenin hız kazandığı görüldü.
Toplam pazar, 2025 yılının mayıs ayına kıyasla yüzde 22,55 daralarak 83 bin 442 adede indi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 23,19 düşüşle 65 bin 386 adet, hafif ticari araç satışları ise yüzde 20,13 azalışla 18 bin 56 adet oldu.Pazar, son 5 yılın mayıs ayı ortalamasına göre yüzde 5,1 oranında gerilerken, 10 yıllık mayıs ayı ortalamalarına bakıldığında yüzde 10,3’lük bir artış sergiledi.
Otomobil pazarında düşük vergi oranlarına sahip A, B ve C segmentindeki araçlar yüzde 85'lik hakimiyetini korudu. Özellikle C segmenti, 193 bin 210 adetle pazardan yüzde 54,2 pay alarak liderliğini sürdürdü. B segmenti otomobiller 108 bin 660 adetle yüzde 30,5 pay aldı.
Gövde tiplerine göre tüketicilerin ilk tercihi yine SUV modeller (yüzde 64,8 pay ve 230 bin 921 adetle) olurken, bunu yüzde 19,8 pay ve 70 bin 396 adet satış ile Sedan, yüzde 15,1 pay ve 53 bin 855 adet satış ile H/B otomobiller takip etti. Öte yandan, satılan her 100 otomobilden yaklaşık 97'sinin otomatik şanzımanlı olması dikkat çekti.
Motor tiplerine göre yapılan dağılımda benzinli araçlar yüzde 41,6 ile ilk sırada yer alırken, hibrit araçlar yüzde 33,4 ile ikinci sıraya yerleşti. Elektrikli otomobil satışları ise 66 bin 353 adetle pazar payını yüzde 18,6’ya yükseltti. Elektrik motor gücü segmentasyonunda, 160 kW altındaki araçların satışı yüzde 18,8 artış gösterirken, 160 kW üstü motor gücüne sahip lüks elektrikli araç satışları yüzde 31,8 azaldı.
Mayıs ayında markalar arasındaki rekabette liderlik koltuğuna Renault oturdu. Ayın en çok satan ilk 10 markası şu şekilde sıralandı:
Renault: 10.926 adet
Volkswagen: 7.374 adet
Fiat: 6.310 adet
Peugeot: 5.616 adet
Hyundai: 5.485 adet
Ford: 5.108 adet
Toyota: 4.779 adet
Citroen: 3.601 adet
Togg: 3.505 adet
Opel: 3.251 adet
Elektrikli ve ithal marka rekabetinde ise yerli otomobil Togg, mayıs ayında gerçekleştirdiği 3 bin 505 adetlik satışla ilk 10 içerisindeki yerini korudu. Çinli üreticilerden Chery 2 bin 200 adet, BYD 152 adet satış yaparken, ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla ise mayıs ayını 370 adetlik satış rakamıyla tamamladı.