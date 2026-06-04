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Geçtiğimiz günlerde İBB'den alınıp Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen ve İBB'nin tahliye edildiği Yerebatan Sarnıcı, mahkeme kararıyla yeniden İBB'nin mülkiyeti oldu. Devir işlemlerine ilişkin mahkeme kararı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi. Böylece Sarnıç, yeniden İBB'nin mülkiyetine geçti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı'nın yönetimi, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilmişti. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedilmiş, Fatih Kaymakamlığı da İBB'ye tarihi yapının tahliyesi için resmi yazı göndermişti.

Kararın ardından GEÇEN salı günü Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkilileri Yerebatan Sarnıcı'na gelerek İBB yetkilileriyle devir işlemlerini başlattı. Evrak işlemleri ve yerinde yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından sarnıcın yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmişti.