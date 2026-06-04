Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026)

Küresel piyasalardaki çalkantılar, Orta Doğu’da tırmanan jeopolitik riskler ve döviz kurundaki dalgalanmalar, güvenli liman altına olan talebi zirveye taşıdı. 4 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla serbest piyasada gram altın 6 bin 680 sınırını aştı. İşte güncel veriler...

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 1

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve özellikle ABD kanadından gelecek olan makroekonomik veriler öncesinde altın piyasası adeta alev aldı. Merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsiz seyir dolar endeksini dalgalandırırken, paranın yeni adresi yine yastık altı ve fiziki altın oldu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 2

Haziran ayıyla birlikte düğün ve nişan sezonunun resmen açılması, iç piyasadaki fiziki altın talebini katladı. Piyasalarda yaşanan bu yoğun hareketlilik sonrasında ekranlar tamamen yeşile boyandı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 3

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? İşte canlı altın fiyatları ve piyasalardaki son durum.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 4

Altın Fiyatlarında Son Durum

Piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrasında gram altın 6 bin 680 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 10 bin 894 TL'den satışa sunuluyor. Cumhuriyet altını olarak da bilinen Ata altın ise 44 bin 529 TL seviyesinden işlem görüyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 5

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? 4 Haziran 2026

Gram altın satış fiyatı: 6.680,05 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.894 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 6

Yarım altın satış fiyatı: 21.768 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.430 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 7

Cumhuriyet (Ata) altını satış fiyatı: 44.529 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 8
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 9

Altın Fiyatları Neden Yükseliyor?

Altın fiyatlarının yönünde küresel enflasyon görünümü, faiz beklentileri, dolar endeksindeki hareketler ve jeopolitik gelişmeler belirleyici oluyor. Güvenli liman talebinin arttığı dönemlerde yatırımcıların altına yönelmesi fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026) - Resim: 10

Özellikle ABD ekonomisinden gelecek veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin açıklamalar önümüzdeki günlerde altın piyasasının seyrinde etkili olacak.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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