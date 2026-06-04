Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (4 Haziran 2026)

Küresel ekonomideki belirsizlikler ve özellikle ABD kanadından gelecek olan makroekonomik veriler öncesinde altın piyasası adeta alev aldı. Merkez bankalarının faiz politikalarındaki belirsiz seyir dolar endeksini dalgalandırırken, paranın yeni adresi yine yastık altı ve fiziki altın oldu.