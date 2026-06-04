İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı: Birçok ilçe saatlerce karanlıkta kalacak

İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda belirlenen ilçelerde uygulanacak planlı kesintilerin detayları ve mahalle bazlı liste kamuoyu ile paylaşıldı.

Yetkililer, çalışmaların şebeke yenileme ve bakım kapsamında gerçekleştirileceğini belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini hatırlattı.