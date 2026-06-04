4 Haziran Perşembe günü İstanbul’un birçok ilçesinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Kesintiler nedeniyle bazı mahallelerde saatler sürecek enerji kesintisi yaşanacak.
İstanbul’da elektrik kesintisi alarmı: Birçok ilçe saatlerce karanlıkta kalacak
4 Haziran Perşembe günü BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurusuyla İstanbul’un birçok ilçesinde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, kesintilerin süresi ve etkilenecek bölgeleri araştırmaya başladı.Alper Talha Şimşek
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İstanbul’un hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda belirlenen ilçelerde uygulanacak planlı kesintilerin detayları ve mahalle bazlı liste kamuoyu ile paylaşıldı.
Yetkililer, çalışmaların şebeke yenileme ve bakım kapsamında gerçekleştirileceğini belirterek vatandaşların gerekli tedbirleri alması gerektiğini hatırlattı.
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