Çorum FK Fenerbahçe’nin futbolcusuna talip oldu: Transferde büyük hamle

Kırmızı-siyahlı kulübün, yeni sezonda Süper Lig’de daha güçlü bir kadro kurmak için kaleci transferine özel önem verdiği ve bu bölgede rekabeti artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. Transfer sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğu, ancak temasların önümüzdeki günlerde hızlanabileceği kaydedildi.