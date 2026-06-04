Süper Lig’e yükselen Çorum FK, yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdürüyor.
Çorum FK Fenerbahçe’nin futbolcusuna talip oldu: Transferde büyük hamle
Süper Lig'e yükselen Çorum FK Fenerbahçe'nin futbolcusuna talip oldu. Transfer çalışmalarına başlayan Çorum ekibi, iki kaleciyi listesine aldı. İşte detaylar...Derleyen: Alper Talha Şimşek
Kırmızı-siyahlı ekip, ligde kalıcı olabilmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla transfer çalışmalarına hız verirken, özellikle kaleci bölgesi için önemli isimleri gündemine aldı.
Kulübün, Süper Lig tecrübesi bulunan ve istikrar sağlayabilecek bir kaleci transfer etmek istediği öğrenildi. Bu doğrultuda iki adayın öne çıktığı iddia edildi.
KALECİ TRANSFERİNDE İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Çorum FK, transfer listesine Eyüpspor’da forma giyen Felipe ile sezonun ikinci devresini Samsunspor'da kiralık olarak geçiren Fenerbahçe’nin tecrübeli kalecisi İrfan Can Eğribayat’ı ekledi.
Kırmızı-siyahlı kulübün, yeni sezonda Süper Lig’de daha güçlü bir kadro kurmak için kaleci transferine özel önem verdiği ve bu bölgede rekabeti artırmayı hedeflediği ifade ediliyor. Transfer sürecinin henüz başlangıç aşamasında olduğu, ancak temasların önümüzdeki günlerde hızlanabileceği kaydedildi.
FELIPE’NİN PERFORMANSI
Bonservisi Brezilya temsilcisi Bahia’da bulunan 30 yaşındaki Felipe, geride kalan sezonda toplam 21 karşılaşmada görev yaptı. Tecrübeli kaleci bu maçlarda 29 gol yerken, 3 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Fizik gücü ve refleksleriyle dikkat çeken Felipe’nin, Güney Amerika ve Avrupa kulüplerinin de radarında olduğu belirtiliyor. Oyuncunun sözleşme durumu ve mali şartlarının transferde belirleyici olacağı ifade ediliyor.
İRFAN CAN EĞRİBAYAT’IN SEZON KARNESİ
27 yaşındaki İrfan Can Eğribayat ise Fenerbahçe’de ve kiralık olarak forma giydiği Samsunspor’da toplam 10 maçta görev aldı. 1.93 boyundaki kaleci, bu karşılaşmalarda 13 gol yerken 3 maçta kalesini gole kapattı.
İrfan Can’ın özellikle Süper Lig tecrübesi ve büyük maçlarda görev alabilme kapasitesi nedeniyle Çorum FK’nın listesinde üst sıralarda yer aldığı ifade ediliyor. Fenerbahçe’nin oyuncuyla ilgili nasıl bir karar vereceği ise transfer sürecinin seyrini belirleyecek en önemli etkenlerden biri olacak.