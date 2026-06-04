Memur alımında büyük liste açıklandı: Son başvuru tarihleri belli oldu

Alımlar; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, memur, zabıta, itfaiye eri, uzman yardımcısı ve sözleşmeli personel gibi çeşitli kadroları kapsıyor.

Bazı kurumlar düzeltme ve iptal ilanları da yayımlarken, başvuru tarihleri kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Başvuruların bir kısmı Haziran ayı içerisinde sona ererken, bazı ilanlar Temmuz ayına kadar devam ediyor.