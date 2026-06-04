Kamu kurumları, üniversiteler ve belediyeler tarafından yayımlanan personel alım ilanları yoğunluk kazandı. Farklı kadrolarda çok sayıda memur, sözleşmeli personel ve öğretim üyesi alımı için başvuru tarihleri belli oldu.
Memur alımında büyük liste açıklandı: Son başvuru tarihleri belli oldu
Türkiye genelinde üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları farklı kadrolarda toplam 73 ilanla personel alımı yapacak. Öğretim üyesinden memura, uzman yardımcısından sözleşmeli personele kadar geniş kapsamlı alımlar için başvuru tarihleri belli oldu.Haber Merkezi
Boğaziçi Üniversitesi’nden Diyanet İşleri Başkanlığı’na, birçok üniversite ve belediyeden kamu kurumlarına kadar geniş bir yelpazede toplamda onlarca farklı ilan yayımlandı.
Alımlar; öğretim üyesi, öğretim görevlisi, memur, zabıta, itfaiye eri, uzman yardımcısı ve sözleşmeli personel gibi çeşitli kadroları kapsıyor.
Bazı kurumlar düzeltme ve iptal ilanları da yayımlarken, başvuru tarihleri kurumlara göre değişiklik gösteriyor. Başvuruların bir kısmı Haziran ayı içerisinde sona ererken, bazı ilanlar Temmuz ayına kadar devam ediyor.
Vatandaşlar, ilanlara e-Devlet ve ilgili kurumların resmi internet siteleri üzerinden ulaşarak başvuru şartlarını inceleyebiliyor.
ÜNİVERSİTE İLANLARI
Boğaziçi Üniversitesi – 6 Öğretim Üyesi (3 Haziran – 17 Haziran)
Karadeniz Teknik Üniversitesi – Düzeltme İlanı (2 Haziran – 16 Haziran)
TÜİK – 9 Uzman Yardımcısı (2 Haziran – 12 Haziran)
Kırıkkale Üniversitesi – 42 Öğretim Üyesi (1 Haziran – 15 Haziran)
Ordu Üniversitesi – 27 Öğretim Üyesi (1 Haziran – 15 Haziran)
Ordu Üniversitesi – 1 Öğretim Görevlisi (1 Haziran – 15 Haziran)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – 16 Personel (1 Haziran – 15 Haziran)
Ege Üniversitesi – 120 Öğretim Üyesi (26 Mayıs – 14 Haziran)
İstanbul Üniversitesi – 6 Öğretim Üyesi (25 Mayıs – 10 Haziran)
İstanbul Üniversitesi – 58 Öğretim Üyesi (24 Mayıs – 10 Haziran)
Karadeniz Teknik Üniversitesi – 35 Öğretim Üyesi (22 Mayıs – 5 Haziran)
Afyon Kocatepe Üniversitesi – 33 Öğretim Üyesi (20 Mayıs – 10 Haziran)
Afyon Kocatepe Üniversitesi – 4 Öğretim Elemanı (20 Mayıs – 10 Haziran)
Aksaray Üniversitesi – 58 Öğretim Üyesi (20 Mayıs – 12 Haziran)
Akdeniz Üniversitesi – 12 Öğretim Elemanı (22 Mayıs – 15 Haziran)
Yozgat Bozok Üniversitesi – 4 Öğretim Elemanı (22 Mayıs – 5 Haziran)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – 56 Öğretim Elemanı (20 Mayıs – 3 Haziran)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Düzeltme İlanı (22 Mayıs – 3 Haziran)
Kırklareli Üniversitesi – 26 Öğretim Üyesi (22 Mayıs – 8 Haziran)
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – 31 Öğretim Üyesi (22 Mayıs – 5 Haziran)
Giresun Üniversitesi – 42 Öğretim Üyesi (15 Mayıs – 5 Haziran)
Hacettepe Üniversitesi – 68 Öğretim Üyesi (15 Mayıs – 3 Haziran)
Bingöl Üniversitesi – 1 Öğretim Elemanı (14 Mayıs – 5 Haziran)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – 15 Öğretim Üyesi (21 Mayıs – 12 Haziran)
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – 3 Öğretim Elemanı (21 Mayıs – 12 Haziran)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi – 4 Öğretim Elemanı (18 Mayıs – 8 Haziran)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi – 20 Öğretim Üyesi (18 Mayıs – 8 Haziran)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi – İptal İlanı (23 Mayıs – 8 Haziran)
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi – 4 Öğretim Elemanı (18 Mayıs – 8 Haziran)
Necmettin Erbakan Üniversitesi – Doçent Kadrosu İptali (12 Mayıs – 3 Haziran)
KAMU KURUMLARI VE BAKANLIKLAR
TÜİK – 9 Uzman Yardımcısı (2 Haziran – 12 Haziran)
Kamu İhale Kurumu – 10 Memur (1 Temmuz – 10 Temmuz)
Kamu İhale Kurumu – 10 Sürekli İşçi (1 Haziran – 5 Haziran)
SEDDK – 20 Uzman Yardımcısı (5 Haziran – 21 Haziran)
SEDDK – 5 Memur (25 Mayıs – 7 Haziran)
Strateji ve Bütçe Başkanlığı – 20 Bilişim Personeli (23 Mayıs – 15 Haziran)
Vakıflar Genel Müdürlüğü – 15 Müfettiş Yardımcısı (22 Mayıs – 18 Haziran)
Savunma Sanayii Başkanlığı – 30 Sözleşmeli Personel (15 Mayıs – 5 Haziran)
Nükleer Düzenleme Kurumu – 7 Uzman Yardımcısı (1 Haziran – 15 Haziran)
Nükleer Düzenleme Kurumu – Düzeltme İlanı (1 Haziran – 15 Haziran)
Diyanet İşleri Başkanlığı – 1128 Sözleşmeli Personel (22 Mayıs – 5 Haziran)
Dışişleri Bakanlığı – 1 Sözleşmeli Sekreter (20 Mayıs – 7 Haziran)
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu – 16 Personel (1 Haziran – 15 Haziran)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı – 10 Uzman Yardımcısı (1 Haziran – 10 Haziran)
BELEDİYELER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi – 122 İtfaiye Eri (22 Haziran – 28 Haziran)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi – 75 Memur (22 Haziran – 28 Haziran)
Konya Büyükşehir Belediyesi – 40 Zabıta Memuru (2 Haziran – 4 Haziran)
Manavgat Belediyesi – 23 Memur (1 Haziran – 5 Haziran)
Alanya Belediyesi – 20 Zabıta Memuru (1 Haziran – 5 Haziran)
Büyükçekmece Belediyesi – 6 Memur (8 Haziran – 12 Haziran)
Düzce Belediyesi – 5 Memur (1 Temmuz – 9 Temmuz)
Dedefakılı Belediyesi – 1 İtfaiye Eri (6 Temmuz – 10 Temmuz)
Çerkeş Belediyesi – 1 Mimar (22 Haziran – 26 Haziran)
Ardahan Belediyesi – 1 Sözleşmeli Personel (29 Haziran – 2 Temmuz)
Akçakale Belediyesi – 2 Personel (1 Haziran – 5 Haziran)
Tavşanlı Belediyesi – 1 Memur (1 Haziran – 5 Haziran)
İspir Belediyesi – 1 Memur (2 Haziran – 4 Haziran)
Mesudiye Belediyesi – 1 Personel (1 Haziran – 3 Haziran)
Çıldır Belediyesi – 1 Memur (1 Temmuz – 3 Temmuz)
Savur Belediyesi – 5 Personel (1 Temmuz – 3 Temmuz)
Bafra Belediyesi – 5 Memur (22 Haziran – 26 Haziran)
Susuz Belediyesi – 2 Memur (1 Haziran – 3 Haziran)
Gürçeşme Belediyesi – 1 Memur (1 Haziran – 8 Haziran)
Çivril Belediyesi – 7 Memur (2 Haziran – 4 Haziran)
Başçiftlik Belediyesi – 1 Memur (6 Temmuz – 8 Temmuz)
Güneykaya Belediyesi – 2 Memur (1 Temmuz – 3 Temmuz)
Eskil Belediyesi – 4 Zabıta + 10 Memur (1 Temmuz – 4 Temmuz)
Söğütlü Belediyesi – 1 Memur (1 Haziran – 8 Haziran)
Kilis İl Özel İdaresi – 7 Personel (1 Haziran – 12 Haziran)
Aralık Belediyesi – 3 Memur (22 Haziran – 24 Haziran)
Çivril Belediyesi – 7 Memur (2 Haziran – 4 Haziran)