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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, tarımsal üretim alanlarında görülen hastalık ve zararlı organizmaların tespitine yönelik saha çalışması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ile Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçedeki üretim alanlarında incelemelerde bulunuldu.

Arazi kontrolleri, Bitki Koruma Ürünleri Geçici Kullanım İzni Başvuruları ve Değerlendirme Kriterleri ile geçici kullanım izni verilen bitki koruma ürünlerinin ruhsat kullanım alanlarının genişletilmesine ilişkin Uygulama Talimatı kapsamında gerçekleştirildi.

Uzman ekipler tarafından üretim alanları hastalık ve zararlı organizmalar yönünden kontrol edilirken, tespit edilen etmenlerin teşhis ve analizlerinin yapılabilmesi amacıyla numuneler alındı.