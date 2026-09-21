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Kaynak: Haber Merkezi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 04.02'de merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem gerçekleştiğini açıkladı.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandı. Deprem çevre illerden de hissedildi ve kısa süreli paniğe sebep oldu.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde olan deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

AFAD sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

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