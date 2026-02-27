Dün 72,31 dolara kadar tırmanan Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,01 dolardan kapattı.Bugün saat 09.29 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 değer kazancıyla 71,22 dolara yükseldi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 66,66 dolardan işlem gördü.Fiyatlardaki bu yükselişte, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerden hâlâ net bir sonuç alınamaması ve bunun arz tarafındaki endişeleri canlı tutması belirleyici rol oynuyor.İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, bazı başlıklarda anlaşmaya oldukça yaklaşıldığını fakat bazı konularda görüş ayrılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Viyana’da pazartesi gününden itibaren teknik seviyede müzakerelerin başlayacağını belirten Erakçi, "Bir sonraki müzakere turunun yakın gelecekte muhtemelen bir haftadan kısa bir süre içinde yapılacağına karar verildi." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran dosyasında hem askeri hem de diplomatik seçeneklerin hâlâ masada durduğunu vurgulayarak, muhtemel saldırıların ardından ülkesinin Orta Doğu’da yıllarca sürecek ve çıkışı olmayan bir savaşa çekilmesine "ihtimal olmadığını" belirtti.Bununla birlikte Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubunun pazar günü düzenleyeceği toplantıda üretim artışına yeniden başlama ihtimali, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.İlk çeyrek boyunca üretim artışlarını erteleyen OPEC+ grubunun, 1 Mart’taki toplantısında nisan ayı için günlük 137 bin varillik artışı gündemine alması bekleniyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman’ın yer aldığı grup, 1 Şubat’taki son toplantısında mevsimsel nedenlerle mart ayı için öngörülen üretim artışlarını askıya alma kararını teyit etmişti.Brent petrolde teknik analizde 73,01 dolar direnç, 65,58 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.