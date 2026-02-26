ABD'nin İran'a yönelik son senelerin en büyük askeri yığınağını yapması küresel petrol piyasalarını hareketlendirdi. Yükselen ham petrol fiyatları, yurt içinde akaryakıt pompalarına üst üste zam olarak yansımaya devam ediyor.
Motorinden sonra benzine de zam geliyor: Ortadoğu'daki gerilim pompaya yansıdı
ABD-İran hattındaki yaşanan gerilim, petrol piyasalarını etkilerken, Türkiye’de pompa fiyatlarında görülüyor. Motorin zammının hemen ardından benzine de 1 lira 24 kuruşluk yeni bir artışın yolda olduğu belirtiliyor.Derleyen: Baran Yalçın
Çarşamba günü motorine gelen 2 lira 40 kuruşluk zamdan sonra 27 Şubat Cuma gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine de 1 lira 24 kuruş zam bekleniyor.
ABD ordusunun, 2003 senesindeki Irak işgalinden beri bölgedeki en büyük askeri hareketliliğini İran'a karşı başlatması, küresel piyasalarda "arz endişesi" yarattı.
Yükselen jeopolitik tansiyonla beraber ham petrol varil fiyatlarının yönünü sert bir şekilde yukarı çevirmesi, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiledi.
BENZİNE ZAM GELMESİ BEKLENİYOR
Hafta ortasında motorin grubuna gerçekleştirilen 2 lira 40 kuruşluk fiyat yükselişi yeni yapılmışken, akaryakıt piyasası uzmanı Cemil Cahit Saraçoğlu'nun aktardığına göre, yeni bir zam dalgası da benzine gelecek.
27 Şubat Cuma gününü Cumartesiye bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 24 kuruşluk bir fiyat artışı bekleniyor.