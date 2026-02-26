Dün 71,53 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 70,74 dolardan kapattı.Bugün saat 09.10 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,25 yükselişle 70,92 dolara ulaştı.

Aynı anda Batı Teksas (WTI) ham petrolün varili ise 65,49 dolardan alıcı buldu.Petrol fiyatlarındaki sınırlı yükselişte, yatırımcıların bugün Cenevre’de gerçekleşecek İran-ABD görüşmelerinin olası askeri gerilimi engelleyip engellemeyeceğine odaklanması rol oynarken, ABD’deki artan ham petrol stokları bu yükselişi frenledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, müzakerelerde adil ve dengeli bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirtti.India Today’e konuşan Erakçi, ABD ile üçüncü tur görüşmeler için Cenevre’ye gitmeden önce Tahran’da açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin nükleer faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlamaya ve endişeleri gidermeye hazır olduklarını vurgulayan Erakçi, "Nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz. Bu, bizim tutumumuz ve istediğimiz şeydir. Bu nedenle yarın Cenevre’de üzerinde uzlaşılmış, adil ve dengeli bir çözüme ulaşma imkanı bulunduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran’ın balistik füzeler konusunu görüşmeyi reddettiğini öne sürerek bunu "büyük bir sorun" olarak tanımladı.ABD basınına göre Rubio, Karayip ülkesi Saint Kitts ve Nevis ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İran’ın ABD’yi bölgedeki üsleri ve ortaklarıyla tehdit eden, özellikle kısa menzilli çok sayıda balistik füzeye sahip olduğunu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn’deki tüm üslerin bu menzile girdiğini söyledi.Ayrıca deniz taşımacılığını ve ABD Donanması’nı tehdit eden deniz unsurlarına da sahip olduğunu iddia eden Rubio, "Bu nedenle, herkesin şunu anlamasını istiyorum. Nükleer programın ötesinde, yalnızca Amerika’ya ve Amerikalılara saldırmak için tasarlanmış bu konvansiyonel silahlara da sahipler." dedi.

İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a düzenlediği saldırılarla kesintiye uğrayan İran-ABD nükleer müzakereleri, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin çabaları ve Umman’ın arabuluculuğuyla yeniden başlatılmıştı.

ABD’nin saldırı tehditleri ve yoğun askeri yığınağı sürerken taraflar, 6 Şubat’ta Umman’da dolaylı görüşmelerde bir araya gelmiş ve temasları sürdürme konusunda anlaşmıştı. Ardından ikinci tur 17 Şubat’ta Cenevre’de yapılmış, taraflar ilerleme kaydedildiğini belirterek 26 Şubat’ta yeniden Cenevre’de buluşma kararı almıştı.Bu arada ABD’nin ticari ham petrol stokları, geçen haftaya göre yaklaşık 16 milyon varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 16 milyon varil yükselerek 435 milyon 800 bin varil düzeyine ulaştığını açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artacağı yönündeydi.Ticari stoklara dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 400 bin varil seviyesinde değişmedi.Aynı dönemde ABD’nin benzin stokları yaklaşık 1 milyon varil azalarak 254 milyon 800 bin varil olarak kaydedildi.

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen stok artışı, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD’de enerji talebinin zayıf seyrettiğini göstererek petrol fiyatlarındaki yükselişi kısıtladı.Brent petrolde teknik açıdan 72,42 dolar direnç, 65,63 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.