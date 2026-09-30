Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı.

Orkun Kökçü Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Resim : 1

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2 Ekim Cuma günü Belçika ve 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım’ın kadrosunda değişikliğe gidildiği bildirildi.

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İtalya ile Bursa’da oynanan karşılaşmanın ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü’nün milli takım kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Futbolcunun tedavisinin ise kulübü Beşiktaş’ta sürdürüleceği aktarıldı.