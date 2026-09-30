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Kaynak: AA

Orkun Kökçü, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2 Ekim Cuma günü Belçika ve 5 Ekim Pazartesi günü İtalya ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Takım’ın kadrosunda değişikliğe gidildiği bildirildi.

İtalya ile Bursa’da oynanan karşılaşmanın ardından ayak parmağındaki ağrısı artan Orkun Kökçü’nün milli takım kadrosundan çıkarılmasına karar verildi. Futbolcunun tedavisinin ise kulübü Beşiktaş’ta sürdürüleceği aktarıldı.