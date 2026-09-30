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Fenerbahçe'de sergilediği yükselen performansla dikkatleri üzerine çeken Oğuz Aydın'a Alman devi kancayı taktı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ikinci sınavında İtalya’yı ağırladı. Bursa'da gerçekleşen müsabakadan 4-1'lik skorla mağlup ayrılan ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında da puanla tanışamadı. Konuk takıma zaferi getiren goller Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, Michael Kayode ve Francesco Esposito'dan geldi. Millilerimizin Barış Alper Yılmaz ile ürettiği tek gol ise farklı yenilginin önüne geçemedi.

İtalya karşısında ağır bir mağlubiyet alan milli takım maça Oğuz Aydın ile başladı. Geçen yıl sarı-lacivertli kulüpte arzulan seviyenin gerisinde kalan yetenekli oyuncu, 2026/27 dönemine oldukça kuvvetli bir giriş yaptı. Kadıköy'de Kerem'in eksikliğinde şans bulup bunu başarıyla değerlendiren Aydın, milli formayla da kalitesini sergiledi.

HAMBURG ADIM ADIM İZLİYOR

Alman temsilcisi Hamburg takımı, İtalya mücadelesinde genç futbolcuyu tribünden canlı izlediği kaydedildi. Bundesliga ekibinin, ara transfer dönemine kadar yetenekli ismi takibini sürdüreceği bildirildi. Geçtiğimiz dönem Trabzonspor'un da gündemine gelen futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli ekiple çıktığı 12 müsabakada toplam 444 dakika sahada kaldı. Söz konusu süreçte 1 gol ve 2 asist üreten 25 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle 2028'e dek mukavelesi bulunuyor. Oyuncunun tahmini bonservis değeri ise 7 milyon Euro seviyesinde.