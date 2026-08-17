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Yeni eğitim maratonunun ilk adımı öğretmenler için atılacak. Öğretmenlerin mesleki çalışma (seminer) dönemi 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak.

Okula ilk kez adım atacak anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için ise adaptasyon süreci erken başlıyor. Miniklerin okula uyumunu sağlamak amacıyla düzenlenen uyum haftası eğitimi 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıf ile lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik oryantasyon ve rehberlik çalışmaları da dönemin ilk haftasında uygulanacak.

TÜM KADEMELERDE DERSLER 14 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Yaz tatilinin ardından tüm ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki milyonlarca öğrenci için 1. dönem, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü resmi olarak başlayacak. yaklaşık 9 ay sürecek olan bu maratonun ilk yarısı 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİLLER KALDIRILMADI: İŞTE TATİL TAKVİMİ

Son dönemde kamuoyunda tartışılan "ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna da yayımlanan takvimle son nokta konuldu. MEB'in çalışma takvimine göre bu yıl da iki ara tatil uygulanmaya devam edecek.

1. Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Kasım 2026

Yarıyıl (Sömestr) Tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

2. Dönem Başlangıcı: 8 Şubat 2027 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili: 8 - 12 Mart 2027

Öğrenciler, yoğun geçen ders temposunun ardından 25 Haziran 2027 tarihinde karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline çıkacak.