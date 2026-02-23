Terörsüz Türkiye süreci kapsamında DEM Parti köklü bir yapılanma sürecine giriyor. Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın daha önce işaret ettiği “Demokratik Cumhuriyet” kavramının parti olarak değiştirileceği iddia edildi. Parti kaynaklarından alınan bilgilere göre eşbaşkanlık sistemi devam edecek. Öte yandan bölge toplantıları düzenlenerek tabının görüşleri alınacak ve kadrolar da kapsamlı bir yenilenmeye gidilecek.

ÖCALAN İŞARET ETMİŞTİ

Tüm görevlerin kongre sürecinde yeniden şekilleneceği belirtilirken hiçbir ismin pozisyonunun kesin olmadığı belirtildi. Ayrıca “bileşen hukuku”nun nasıl ele alınacağı konusunun halen tartışma başlıkları arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Habertürk muhabiri Mahir Kılıç'ın konuyla ilgili haberinde ise şu bilgiler yer aldı:

Partinin ismi değiştirilecek. Yeni isimde terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın daha önce işaret ettiği “Demokratik Cumhuriyet” vurgusunun mutlaka yer alacağı belirtiliyor. “Cumhuriyet” kavramının içinin yeniden doldurulması, silahın yerini bilim ve demokratik siyasetin alması gerektiği görüşü ön plana çıkarılıyor. Bu değişimle hedef “Türkiye partisi” doğrultusunda daha geniş toplumsal kesimlere ulaşılması amaçlanıyor.

TEK ÇATI MODELİ

Yeni dönemde siyasetin tek çatı altında yürütülmesi planlanıyor. Bu kapsamda Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumların kapatılması gündemde. Ancak bileşen yapılarının hukuki statüsünün nasıl sonlandırılacağı ya da dönüştürüleceği konusunun parti içinde halen tartışıldığı ifade ediliyor. Alınacak kararların seçim stratejisine de yansıması bekleniyor. Buna göre sol bileşenlerin tek parti çatısı altında ve o partinin ismiyle siyaset yapmasının önü açılacak. DEM Parti listelerinden seçilen bir milletvekilinin, Meclis’e girdikten sonra başka bir partinin milletvekili olarak devam edemeyeceği bir model üzerinde duruluyor.