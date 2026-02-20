MHP içinde Abdullah Öcalan tartışmalarıyla başlayan polemik sürüyor. Daha önce Devlet Bahçeli’nin çağrısına yönelik eleştirileri sonrası görevden alınan MHP’li Oğuzhan Güngör, bu kez MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Yıldız’ın “Öcalan’ın beyanını almaya gittim” sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Güngör, ceza hukukunda şüpheli ve mağdur kavramlarına dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu. Güngör, Öcalan’ın ne şüpheli ne de mağdur olarak değerlendirilebileceğini savunarak yapılan girişimi yanlış bulduğunu ifade etti.

Oğuzhan Güngör'ün açıklaması şu şekilde:

“Şüphelinin ifadesi, mağdurun ya da şikâyetçinin ise beyanı alınır. Bu vatan haini, bebek katili şerefsiz ne şüphelidir ne mağdur. Ancak Türk Milleti’nin varlığından şikâyetçidir. Anlaşılan o ki, siz bu şikâyeti bir talimat gibi algılamışsınız. Ve o talimatı yerine getirmeye gitmişsiniz.”

Güngör’ün açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, Feti Yıldız'dan olayla ilgili herhangi bir yanıt gelmedi.