Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi

Sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla sezona damga vurmaya devam ediyor.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak gösterdiği performansla dev takımların radarına girdi. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son olarak Hoffenheim'ın Köln ile oynadığı maçta da golünü atan Ozan Kabak, 2-2 biten maçta takımının puan almasında pay sahibi oldu.
Milli stoper, oynadığı son 9 maçta 4 gol atmış oldu ve takımının kazandığı 7 puana direkt etki etki.
Hoffenheim formasıyla gösterdiği performansla fark yaratan Ozan'a İtalyan devleri talip oldu.
Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekipleri, Hoffenheim'de forma giyen Ozan Kabak'ın durumunu son derece yakından takip ediyor.
Haberin detaylarında ise Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 25 yaşındaki stoperin geleceği için henüz bir karar vermediği belirtildi.
Bu sezon Hoffenheim formasıyla 15 resmi maçta görev alan Ozan Kabak, bu karşılaşmalarda 4 gol katkısı sağladı.