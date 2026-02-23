Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
Anasayfa Spor Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi

Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen Ozan Kabak gösterdiği performansla dev takımların radarına girdi. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 1

Sakatlığını atlatan milli futbolcumuz Ozan Kabak, Hoffenheim formasıyla sezona damga vurmaya devam ediyor.

Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 2

Son olarak Hoffenheim'ın Köln ile oynadığı maçta da golünü atan Ozan Kabak, 2-2 biten maçta takımının puan almasında pay sahibi oldu.

Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 3

Milli stoper, oynadığı son 9 maçta 4 gol atmış oldu ve takımının kazandığı 7 puana direkt etki etki.

Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 4

Hoffenheim formasıyla gösterdiği performansla fark yaratan Ozan'a İtalyan devleri talip oldu.

Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 5

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekipleri, Hoffenheim'de forma giyen Ozan Kabak'ın durumunu son derece yakından takip ediyor.

Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 6

Haberin detaylarında ise Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 25 yaşındaki stoperin geleceği için henüz bir karar vermediği belirtildi.

Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 7

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 15 resmi maçta görev alan Ozan Kabak, bu karşılaşmalarda 4 gol katkısı sağladı.

Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 8
Ozan Kabak performansıyla büyüledi: Dünya devleri sıraya girdi - Resim: 9
Kaynak: Diğer
