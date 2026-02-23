SGK Uzmanı İsa Karakaş SSK'dan emekli olmak için yapılan 3,5 yıl adımının kimler için geçerli, kimler için engel olduğunu ve 2008 sonrası sigortalı olanları bekleyen "ağır fatura" ile çalışan sigorta primleri için atılacak adımları bir bir saydı.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, emeklilik hayali kuranları uyardı: Emeklilik sistemi sil baştan
SGK Uzmanı İsa Karakaş, "son dakika golüyle avantajlı emeklilik" döneminin sessiz sedasız değiştiğini açıkladı. Artık son 7 yıl değil, tüm çalışma hayatı hesaplanıyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışanın büyük avantajı, Bağ-Kur'dan SSK'ya geçerek daha az primle (1.800 - 2.000 gün farkla) emekli olabilmekti. Ancak SGK Uzmanı İsa Karakaş, bu "altın dokunuş" yönteminin yeni dönem sigortalılar için bir çıkış yolu olmadığını duyurdu.
Karakaş Türkiye gazetesindeki köşe yazısında dikkat çeken detayları bir bir saydı. İşte Karakaş'ın uyarılarından dikkat çeken başlıklar...
2008 Öncesi ve Sonrası Arasındaki Dev Fark Karakaş'ın analizine göre, emeklilik şartlarını belirleyen kriterler sigorta giriş tarihine göre ikiye ayrılıyor:
1 Ekim 2008 Öncesi Girişliler: "Son 7 yıl" kuralı hala geçerli. Son 2.520 prim gününün yarısından fazlasını (1.260 gün) hangi statüde geçirdiyseniz oradan emekli olabiliyorsunuz. Esnaf bir vatandaş, son 3,5 yılını SSK’lı olarak tamamlarsa SSK şartlarıyla emekli olabiliyor.
1 Ekim 2008 Sonrası Girişliler: Bu grup için "son 7 yıl" kuralı tamamen rafa kalktı. Artık emeklilik statüsünü son yıllar değil, tüm çalışma hayatındaki toplam prim çoğunluğu belirliyor.
"AĞIR FATURA:9 BİN GÜN ZORUNLULUĞU"
Yeni sistemin en acı tablosu Bağ-Kur'lular için geçerli. Karakaş, 23 yıl Bağ-Kur’lu çalışıp son 7 yılını SSK’lı geçiren bir yeni nesil sigortalının artık SSK’dan emekli olamayacağını belirtti. SGK bu durumda, "Hayatının çoğunluğu Bağ-Kur, o halde 9.000 günü dolduracaksın" diyerek emekliliği zorlaştırıyor.
ÇAKIŞAN SİGORTALARDA "BASKIN" STATÜ HANGİSİ?
Bir kişinin aynı anda birden fazla statüde (SSK, Bağ-Kur, Memur) görünmesi durumunda sistem şu öncelikleri uyguluyor:
Memurluk (4/c) Varsa: Diğer tüm primler geçersiz sayılır, öncelik Emekli Sandığı'ndadır.
SSK ve Bağ-Kur Çakışırsa: 2011'den beri uygulanan kural gereği SSK (4/a) baskın gelir.
KENDİ ŞİRKETİNDE SSK'LI OLMA HATASINA DÜŞMEYİN!
SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan çok önemli bir uyarı daha geldi: "Kendi iş yerinizden kendinizi SSK’lı gösteremezsiniz!" Ortak veya sahip olunan şirketten yatırılan bu primler SGK tarafından geçersiz sayılıyor ve tüm emeklilik hayalleri suya düşebiliyor.