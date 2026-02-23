Altın yeni haftaya yükselişle başladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını

Yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın 12.328 TL satış fiyatına yükselirken, Cumhuriyet altını 49.048 TL ile haftaya güçlü başladı. Her iki kalemde de artış oranı yüzde 2,29 oldu.