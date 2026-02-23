Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Altın yeni haftaya yükselişle başladı: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

23 Şubat 2026 Pazartesi günü altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altınında yükseliş yatay seyirli devam ederken, ons altın ve döviz bazlı altın fiyatlarında da pozitif seyir gözlendi.

Gram Altın

Yeni haftanın ilk işlem gününde gram altın (TL/GR) alışta 7.275,28 TL, satışta 7.276,27 TL seviyesinden işlem gördü. Gram altında günlük yükseliş oranı yüzde 1,30 olarak kaydedildi.

Çeyrek ve Cumhuriyet Altını

Yatırımcının en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın 12.328 TL satış fiyatına yükselirken, Cumhuriyet altını 49.048 TL ile haftaya güçlü başladı. Her iki kalemde de artış oranı yüzde 2,29 oldu.

Yarım Altın

Yarım altın 24.640 TL seviyesinden işlem gördü. Bu kalemlerdeki yükseliş, iç piyasadaki talebin sürdüğüne işaret etti.

Ons ve Döviz Bazlı Altın Pozitif

Uluslararası piyasalarda ons altın 5.169,90 dolar seviyesinde bulunurken, kilogram bazında dolar cinsi altın 165.160 dolar oldu. Euro bazında altın fiyatı ise 195.389 euroya yükseldi.

Piyasaların Gözü Altında

Altın fiyatlarındaki bu yükselişle birlikte yatırımcılar, hafta boyunca küresel piyasalardan gelecek ekonomik veriler ve döviz hareketlerini yakından izlemeye devam edecek.

