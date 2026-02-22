Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı ortak rapor taslağı, oy birliği ile kabul edilmişti. Rapora DEM Parti şerh koyarak kabul oyu vermişti.

Bugün Bakırhan, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile birlikte Bitlis’te düzenlenen halk buluşmasına katılmış, yurttaşlık tanımını hedef almıştı.

Bakırhan, "Artık Kürdün diline, kimliğine bir hukuk gerekiyor. Dilinin, kimliğinin yasal, anayasal olarak tanınması gerekiyor. 21. yüzyılda hala 'Herkes Türk'tür' diye tanımlanan bir vatandaşlık tanımı var. Dünyanın hiçbir yerinde vatandaşlık tanımı bir etnik kimlikle tanımlanmıyor. Ama bizim ülkemizde ısrarla ve zorla, işte Türk, herkes bilmem ne bağı ile bağlı olan herkes Türktür diyor. Biz buna itiraz ediyoruz" diye konuşmuştu.

Özcan'dan yanıt gecikmedi

Bakırhan'ın sözlerine CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yanıt gecikmedi. Özcan, Türkiye Cumhuriyet'inin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurgulayarak, Bakırhan'ın taleplerini ancak azınlık statüsünü kabul ederlerse teklifte bulunabileceğini aktardı.

Özcan sosyal medya paylaşımında:

"Türkçe, üniter Türkiye Cumhuriyeti’nin tek resmi dilidir! Etnik kimliği ne olursa olsun, kamu hizmeti veren ve alan her Türk vatandaşı Türkçe dışında bir dil kullanamaz! Bunu dile getiren,eşit vatandaşlık değil sadece azınlık statüsünü kabul ederek teklifte bulunabilir" ifadelerini kullandı.