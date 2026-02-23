Altın tarafında dalgalanmalar dikkat çekiyor. Son olarak ons altın 4 bin 900 dolar bandından 5 bin 147 dolar bandına bir düzeltme hareketi yaşadı. Altın tarafındaki dalgalanmalar sonrası pek çok yatırımcı gelecekte alının nerede konumlanacağını merak ediyor.
Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş...
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ‘altına dikkat, büyük kriz geliyor’ diyerek yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Geçer, "altın bir “umut” varlığı değil, bir “alarm” varlığı” dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Yeniçağ gazetesindeki köşe yazısında ‘altına dikkat, büyük kriz geliyor’ ara başlığıyla pek çok yatırımcıyı uyardı.
Yazının tamamı için buraya tıklayınız...
İran–ABD geriliminin fiili bir savaşa dönmek üzere olduğunun altını çizen Geçer, bölgesel değil, küresel sistemi ilgilendirdiğini söyledi.
Piyasalar böyle dönemlerde riskten kaçmayı tercih ettiğini vurgulayan Geçer, altının hikayesinin burada başladığını belirtti. Geçer, “Böyle bir ortamda yatırımcı “getiri”yi değil, “hayatta kalmayı” düşünür. Altın da bu refleksin en net adresidir” dedi.
Altın, jeopolitik risklerden ve enflasyondan korunma etkisiyle yükselirken diğer piyasalarda sıkıntı büyüdüğünü söyleyen Geçer, “Bu bir çelişki değil; tam tersine tutarlı bir tablo. Çünkü altın bir “umut” varlığı değil, bir “alarm” varlığı” ifadelerini kullandı.
Altın bugün konuşuyor olsaydı bize ne söyleyeceğini Geçer şu şekilde anlattı:
"Bugün altın konuşuyor olsaydı, bize şunu söylerdi:
“Dünya ekonomisi zaten yorgun, finans sistemi zaten hassas. Ortadoğu’daki bu gerilim ise bu hassas yapının üzerine binen yeni bir yük. Söyleyin bana; yükselmeyeyim de ne yapayım?”
O nedenle bu yükseliş rastlantı değil, bir mecburiyet.”
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.