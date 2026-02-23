Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş...

Altın bugün konuşuyor olsaydı bize ne söyleyeceğini Geçer şu şekilde anlattı:

"Bugün altın konuşuyor olsaydı, bize şunu söylerdi:

“Dünya ekonomisi zaten yorgun, finans sistemi zaten hassas. Ortadoğu’daki bu gerilim ise bu hassas yapının üzerine binen yeni bir yük. Söyleyin bana; yükselmeyeyim de ne yapayım?”

O nedenle bu yükseliş rastlantı değil, bir mecburiyet.”