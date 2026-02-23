Yeniçağ Gazetesi
23 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş...

Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş...

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, ‘altına dikkat, büyük kriz geliyor’ diyerek yatırımcılara kritik uyarıda bulundu. Geçer, "altın bir “umut” varlığı değil, bir “alarm” varlığı” dedi.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş... - Resim: 1

Altın tarafında dalgalanmalar dikkat çekiyor. Son olarak ons altın 4 bin 900 dolar bandından 5 bin 147 dolar bandına bir düzeltme hareketi yaşadı. Altın tarafındaki dalgalanmalar sonrası pek çok yatırımcı gelecekte alının nerede konumlanacağını merak ediyor.

1 7
Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş... - Resim: 2

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Yeniçağ gazetesindeki köşe yazısında ‘altına dikkat, büyük kriz geliyor’ ara başlığıyla pek çok yatırımcıyı uyardı.

Yazının tamamı için buraya tıklayınız...

2 7
Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş... - Resim: 3

İran–ABD geriliminin fiili bir savaşa dönmek üzere olduğunun altını çizen Geçer, bölgesel değil, küresel sistemi ilgilendirdiğini söyledi.

3 7
Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş... - Resim: 4

Piyasalar böyle dönemlerde riskten kaçmayı tercih ettiğini vurgulayan Geçer, altının hikayesinin burada başladığını belirtti. Geçer, “Böyle bir ortamda yatırımcı “getiri”yi değil, “hayatta kalmayı” düşünür. Altın da bu refleksin en net adresidir” dedi.

4 7
Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş... - Resim: 5

Altın, jeopolitik risklerden ve enflasyondan korunma etkisiyle yükselirken diğer piyasalarda sıkıntı büyüdüğünü söyleyen Geçer, “Bu bir çelişki değil; tam tersine tutarlı bir tablo. Çünkü altın bir “umut” varlığı değil, bir “alarm” varlığı” ifadelerini kullandı.

5 7
Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş... - Resim: 6

Altın bugün konuşuyor olsaydı bize ne söyleyeceğini Geçer şu şekilde anlattı:

"Bugün altın konuşuyor olsaydı, bize şunu söylerdi:
“Dünya ekonomisi zaten yorgun, finans sistemi zaten hassas. Ortadoğu’daki bu gerilim ise bu hassas yapının üzerine binen yeni bir yük. Söyleyin bana; yükselmeyeyim de ne yapayım?”

O nedenle bu yükseliş rastlantı değil, bir mecburiyet.”

6 7
Selçuk Geçer’den yatırımcılara altın uyarısı: Bu yükseliş... - Resim: 7

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

7 7
Kaynak: Ekonomi Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro