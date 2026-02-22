İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada Abdullah Öcalan’a yönelik olası hukuki düzenlemeler ve TBMM’ye davet edilmesi tartışmalarına sert ifadelerle karşı çıktı.

Dervişoğlu, partisinin bu konuda kesin bir tutum belirlediğini ifade ederek, Öcalan’ın Meclis’e davet edilmesine karşı olduklarını dile getirdi. Açıklamasında, böyle bir girişimin kabul edilemeyeceğini belirten Dervişoğlu, İYİ Parti milletvekillerinin buna izin vermeyeceğini söyledi.

Dervişoğlu konuşmasında:

"Abdullah Öcalan denilen caniyi 'umut hakkı' vaat ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kim davet ederse etsin; 'İYİ Parti milletvekillerinin cesedini çiğnemeden bu hain bu Meclise giremez' kararı aldık" ifadelerini kullandı

NE OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli Ekim 2024'teki konuşmasında, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun, örgütün lağvedildiğini haykırsın," demiş, "Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" sözlerini dile getirmişti.