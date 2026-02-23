Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un sezon sonunda Arne Slot ile yollarını ayırabileceği iddia edildi.
Xabi Alonso Arda Güler ile Real Madrid'e meydan okuyacak
Real Madrid forması giyen Arda Güler, gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. Madrid ekibinin eski hocası Xabi Alonso ile mükemmel uyum yakalayan Arda, eski hocasının yeni takımına transfer olabilir.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
İngiliz ekibinde teknik direktörlük için Xabi Alonso’nun düşünüldüğü ve Alonso’nun göreve gelmesi durumunda milli futbolcumuz Arda Güler’i transfer listesine alacağı öne sürüldü.
Bu sezon Premier Lig’de beklentilerin altında kalan Liverpool’un sezon sonunda teknik direktör Arne Slot ile yollarını ayırabileceği ifade edildi.
Fichajes.net’in haberine göre İngiliz kulübü, teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso’yu aday olarak belirledi.
Alonso’nun göreve gelmesi halinde yönetimden isteyeceği ilk transferlerden birinin Arda Güler olacağı belirtildi.
Haberde, Real Madrid’in Arda Güler’i kolay kolay bırakmak istemediği ve genç futbolcunun bonservis bedelini 90 milyon euro olarak belirlediği kaydedildi.
Madrid’de görev yaparken Alonso ile Güler’in iyi bir ilişkiye sahip olduğu ve İspanyol teknik adamın Arda’ya ciddi süre verdiği biliniyor.
Ayrıca Real Madrid’den kısa süre önce gönderilen Xabi Alonso, kalitesini tekrar kanıtlamak istiyor. Son zamanlarda Real Madrid taraftarları tarafından eleştirilen Arda Güler’i de yanında görmek istiyor.
Arda Güler de çok iyi anlaştığı Xabi Alonso ile yeniden çalışmaya sıcak bakabilir.
Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Arda Güler, 3 gol atıp 12 asistlik performans sergiledi.