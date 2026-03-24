Kripto varlıkların vergilendirilmesine yönelik tasarlanan düzenleme, ekonomi paketi kapsamında Meclis’te kritik bir evreye geçti. Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen kanun teklifi, Genel Kurul gündemine taşındı.

Teklif, kripto varlıklar için hem işlem bazlı vergi hem de kazanç üzerinden kesinti öngören çok katmanlı bir vergi modeli sunuyor.

KRİPTO VARLIKLARDA YENİ VERGİLER GELİYOR

İnvesting’te yer alan habere göre; kripto varlık işlemlerine uygulanacak işlem vergisi düzenlemede dikkat çekiyor. Alım, satım ve transfer işlemleri vergi kapsamına girecek. Vergi oranı, işlem tutarı veya transfer anındaki piyasa değeri üzerinden on binde 3 olarak uygulanacak.

Verginin mükellefi kullanıcılar değil, işlemlere aracılık eden platformlar olacağı belirtiliyor. Platformlar, hesaplanan vergi tutarını aylık dönemlerde beyan ederek ödeyecek. Bu şekilde vergilendirme sürecinde sorumluluk doğrudan hizmet sağlayıcıların üstünde olacak.

YÜZDE 10 ORANINDA STOPAJ KESİLMESİ HAZIRLANIYOR

Düzenlemenin bir diğer ayağı ise kripto varlıklardan elde edilen kazançların vergilendirilmesi oldu. Sermaye Piyasası Kanununa tabi platformlarda oluşan kazançlar üzerinden yüzde 10 oranında stopaj kesilmesi hazırlanıyor. Stopaj, üçer aylık dönemler halinde platformlar tarafından kaynağında kesilmiş olacak.

Satışa konu edilen kripto varlıkların maliyeti, portföye ilk giren birimlerin alım fiyatına göre belirlenecek. İşlem vergisi ve stopajın yanında, kripto işlemlerinin KDV’den istisna tutulması; buna karşılık gelir ve işlem bazlı vergilerin devreye alınması da planlanıyor. KDV yerine doğrudan sermaye ve işlem odaklı bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

Vergi oranlarına ilişkin esneklik de teklifte yer alan bir unsur oldu. Cumhurbaşkanına, belirlenen oranları sıfıra indirme veya beş katına kadar artırma yetkisi de düzenlemede yer alıyor.

Düzenleme yasalaşırsa, hükümler kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen ikinci ayın başında yürürlükte olacak.