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Norveç Sarayı, 89 yaşındaki Kral Harald'ın sağlık durumunun kötüleştiğini ve durumunun "son derece ciddi" olduğunu duyurdu. 89 yaşındaki Norveç Kralı Harald, Avrupa'daki en yaşlı hükümdar olarak görevini sürdürüyordu.

Kan hastalığı nedeniyle Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Kral'ın yanında Kraliçe Sonja ile yetkilerini geçici olarak devralan Veliaht Prens Haakon bulunuyor. Saray, her iki ismin de tüm resmi programlarını iptal ettiğini bildirdi.

Dw'nin haberine göre, Almanya ziyaretini iptal eden Norveç Başbakan Jonas Gahr Store de AFP'ye yaptığı açıklamada, Kral'ın sağlık durumunun kritik olmasına üzüldüğünü belirterek, "Tüm ülke olarak kral ve ailesine en sıcak duygularımızı gönderiyoruz" diye konuştu.

Gahr bu akşam Başbakan Friedrich Merz ile Berlin'de yemekli bir toplantıda bir araya gelecekti.

EN YAŞLI KRAL

Avrupa'nın görev başındaki en yaşlı hükümdarı olan Harald, 17 Ağustos'tan bu yana hemolitik anemi yüzünden hastanede tedavi görüyor. Hastalık, kırmızı kan hücrelerinin hızla yok olması sonucu şiddetli yorgunluk ve nefes darlığına yol açıyor.

Saray, Kral'ın kortizon tedavisine bağlı sıvı birikimi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, ayrıca kanında tespit edilen bakteriyel enfeksiyon için antibiyotik aldığını ve tedaviye yanıt verdiğini duyurmuştu.

1991'de tahta çıkan Harald, son yıllarda kalp pili takılması dahil birçok sağlık sorunu yaşadı ve resmi görevlerini azaltmak zorunda kaldı. Buna rağmen Kral, parlamentoya verdiği ömür boyu hizmet yemini nedeniyle tahtı bırakmayı reddediyor.

KRALİYET AİLESİ ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Kral Harald'ın sağlık sorunları, Norveç kraliyet ailesinin zor bir dönemden geçtiği sırada yaşanıyor.

Prenses Mette‑Marit, Jeffrey Epstein ile geçmiş yazışmaları nedeniyle kamuoyu baskısı altında. Mette‑Marit'in önceki evliliğinden olan oğlu Marius Borg Hoiby ise iki tecavüz ve 32 ayrı suçtan dört yıl hapis cezası aldı, karar temyiz sürecinde.

Mette‑Marit ayrıca ciddi bir akciğer hastalığı nedeniyle Temmuz ayında akciğer nakli oldu. Kraliçe Sonja da Mayıs'ta kalp sorunları nedeniyle kısa süre hastanede kalmıştı.

Tüm bu gelişmelere rağmen Norveç halkı, Kral'ın "birleştirici kişiliği ve mütevazı yaşam tarzı" nedeniyle kraliyet ailesine büyük ölçüde destek vermeye devam ediyor.