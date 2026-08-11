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Kaynak: Dış Haberler Servisi

İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom'un soruşturmasına göre olay, istasyonun stüdyo bilgisayarında bakım çalışması yapan bir çalışanın önceden hazırlanmış ses dosyalarına erişmesiyle başladı.



Reuters'ta yer alan habere göre Radio Caroline, eşine az rastlanır bir yayıncılık skandalına imza attı. The Barry Marsh Show isimli program devam ederken, önceden kaydedilmiş acil durum anonsu yanlışlıkla canlı yayına verilerek Kral III. Charles'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.









ÖLÜM ANONSUNUN ARDINDAN 16 DAKİKA SESSİZLİK

Büyük paniğe yol açan yayında, "Majesteleri Kral III. Charles'ın vefatının ardından saygı göstergesi olarak normal programlarımızı bir sonraki duyuruya kadar askıya alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DOSYAYI MERAKTAN AÇMIŞ VE STÜDYODAN KAÇMIŞ

İngiltere İletişim Kurumu (Ofcom) tarafından hazırlanan rapor, skandalın arka planındaki ilginç detayı gün yüzüne çıkardı. Stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir çalışanın, acil durumlarda kullanılmak üzere bekletilen ölüm anonsu ses dosyalarını "sadece meraktan" açtığı anlaşıldı. Uzaktan bağlantı ile yayın yapıldığı için kaydın doğrudan canlı yayına gittiğini başlangıçta fark etmeyen personel, ne yaptığını anladığında paniğe kapılarak radyo binasından kaçtı.

OFCOM İKİ YAYIN KURALININ İHLAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Hatalı yayının ardından harekete geçen Birleşik Krallık medya denetleyicisi Ofcom, radyoya yönelik soruşturmasını tamamladı. Kurum, hem haberlerin doğru ve tarafsız biçimde aktarılması kuralının hem de önemli hataların hızlıca düzeltilmesi zorunluluğunun ihlal edildiğine hükmetti. Kamuoyunu derinden ilgilendiren böylesi bir "önemli yanlışlığın" 30 dakika gibi geç bir sürede düzeltilmesi ağır eleştiri aldı. Radyo yönetimi, söz konusu personelin uyarıldığını ve benzer riskleri önlemek adına ilgili dosyaların masaüstünden tamamen kaldırıldığını duyurdu.