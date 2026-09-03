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Kaynak: AA

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,47 artarak 53.309,17 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 7.686,71 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 kazançla 26.336,32 puana ulaştı.

Orta Doğu’da devam eden gerilim piyasaların seyrinde etkili olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine ilişkin açıklamaları risk iştahını destekledi. ABD basınında Trump’ın İran ile savaşın sona erdiğini ilan etmeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

PETROL VE TAHVİL FAİZLERİ TAKİP EDİLİYOR

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,6 artarak 96,19 dolara, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,9 yükselerek 91,81 dolara çıktı.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyona etkisine ilişkin endişeler ve Fed’in faiz artırabileceği beklentileriyle yükselen tahvil faizleri ise geriledi. ABD’nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi 5 baz puan düşerek yüzde 4,75’e, 30 yıllık tahvil faizi 3 baz puan azalarak yüzde 5,23’e indi.

FED VE EKONOMİK VERİLER GÜNDEMDE

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, verilerin enflasyon baskılarının hafiflediğini teyit etmesi halinde bu ayki para politikası toplantısında faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğine işaret etti.

ABD’de 29 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 206 bine yükselerek beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti. Dış ticaret açığı temmuzda yüzde 24,4 artışla 88,6 milyar dolara çıkarak 16 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Tarım dışı iş gücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 1,4 artarken, birim emek maliyeti yüzde 1,2 yükseldi.

BROADCOM DÜŞTÜ, SNOWFLAKE YÜKSELDİ

Kurumsal tarafta Broadcom’un gelir tahmininin piyasa beklentilerinin altında kalmasının ardından şirket hisseleri güne yüzde 4 düşüşle başladı.

Snowflake hisseleri ise beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıklamasının ardından yüzde 23’ten fazla değer kazandı.