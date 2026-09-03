Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe)

Altın fiyatlarında son üç gündür süren düşüş grafiği sona erdi. Dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerilemeyle birlikte ons altın 4 bin 428 dolara yükselirken, tüm gözler Fed'in Eylül ayı faiz kararına ve kritik tarım dışı istihdam verisine çevrildi. İşte güncel rakamlar...

Seçil Kılıç Seçil Kılıç
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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 1

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD doları ve ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan geri çekilmenin desteğiyle yeniden tırmanışa geçti. Üç gün süren düşüş trendinin son bulmasıyla birlikte altın piyasalarında hareketli saatler yaşanıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 2

Altın alım-satımı yapmayı planlayanlar ile mevcut yatırımcıların yakından takip ettiği piyasa ekranlarında ons altın, tırmanışını sürdürerek 4 bin 428 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 3

3 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla iç piyasada çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve ons altın satış fiyatlarındaki hareketlilik, açıklanacak kritik istihdam verisi öncesinde yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 4

İşte3 Eylül Perşembe günü güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 5

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın satış fiyatı: 6.882,66 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 6

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.243,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 7

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 22.457,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 8

TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 44.210,63 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 9

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.767,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 10

GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 110.865,62 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 11

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.428,04 Dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe) - Resim: 12

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.

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