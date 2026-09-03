Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD doları ve ABD Hazine tahvil getirilerinde yaşanan geri çekilmenin desteğiyle yeniden tırmanışa geçti. Üç gün süren düşüş trendinin son bulmasıyla birlikte altın piyasalarında hareketli saatler yaşanıyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (3 Eylül Perşembe)
Altın fiyatlarında son üç gündür süren düşüş grafiği sona erdi. Dolar ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki gerilemeyle birlikte ons altın 4 bin 428 dolara yükselirken, tüm gözler Fed'in Eylül ayı faiz kararına ve kritik tarım dışı istihdam verisine çevrildi. İşte güncel rakamlar...Seçil Kılıç
Altın alım-satımı yapmayı planlayanlar ile mevcut yatırımcıların yakından takip ettiği piyasa ekranlarında ons altın, tırmanışını sürdürerek 4 bin 428 dolar seviyesinde işlem görüyor.
3 Eylül 2026 Perşembe günü itibarıyla iç piyasada çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve ons altın satış fiyatlarındaki hareketlilik, açıklanacak kritik istihdam verisi öncesinde yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.
İşte3 Eylül Perşembe günü güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın satış fiyatı: 6.882,66 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.243,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı: 22.457,00 TL
TAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Tam altın satış fiyatı: 44.210,63 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.767,00 TL
GREMSE ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gremse altın satış fiyatı: 110.865,62 TL
ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Ons altın satış fiyatı: 4.428,04 Dolar
UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.