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Kaynak: AA

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 148,34 puan azalarak 13.902,22 puana geriledi. Endeks, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket etti.

Toplam işlem hacmi 89,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi ise yüzde 0,14 değer kazandı.

BİLİŞİM ENDEKSİ YÜZDE 4,35 GERİLEDİ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile bankacılık oldu. En fazla kaybettiren sektör ise yüzde 4,35 düşüşle bilişim olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Yurt içinde açıklanan verilere göre TÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, Yİ-ÜFE ise yüzde 2,57 arttı. Yıllık enflasyon TÜFE’de yüzde 31,51, Yİ-ÜFE’de yüzde 27,95 olarak gerçekleşti.

Analistler, günün ikinci yarısında ABD’de dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puan destek, 14.000 ve 14.100 puan direnç konumunda bulunuyor.