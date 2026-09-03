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Kaynak: AA

Dün yüzde 1,25 değer kaybederek 14.050,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, bugün açılışta 30,61 puan artışla 14.081,17 puana çıktı.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,17, holding endeksi yüzde 0,18 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile bilişim oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesi küresel piyasalarda risk iştahını destekledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine ilişkin açıklamaları da piyasalardaki risk iştahını artırdı.

ABD’de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdamı iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret ederken, New York Fed Başkanı John Williams’ın enflasyona ilişkin değerlendirmeleri faiz artırım beklentilerini kısmen dengeledi.

PİYASALARIN GÖZÜ ENFLASYON VERİSİNDE

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü ve Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), EURO Bölgesi’nde ÜFE ve ABD’de dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puar direnç, 13.900 ve 13.800 puan destek konumunda bulunuyor.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, TÜFE’nin ağustosta yüzde 1,86 artacağını tahmin ediyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde temmuzda yüzde 31,75 olan yıllık enflasyonun ağustosta yüzde 31,52’ye gerilemesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,49 oldu.