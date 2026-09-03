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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,21 yükselişle 17.082,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,64 değer kaybederek 17.046,00 puandan tamamladı.

Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 17.062,00 puandan işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun kısmen hafiflemesi, petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükselişlerin hız kesmesiyle risk iştahının arttığı görüldü.

Bu gelişmelerin etkisiyle VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,21 artışla 17.082,00 puana yükseldi.

VİOP’TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 17.200 ve 17.300 puanın direnç, 17.000 ve 16.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.