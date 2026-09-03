Yeniçağ Gazetesi
03 Eylül 2026 Perşembe
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Anasayfa Gündem Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı

Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı

ASAL Araştırma'nın yayınladığı son anket dikkat çekti. “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi hangi lider yönetmeli?” sorusuna yanıt aranan son anketten çıkan zirvedeki isim şaşırttı.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 1

ASAL Araştırma'nın yayınladığı son anket dikkat çekti. “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi hangi lider yönetmeli?” sorusuna yanıt aranan anketten sürpriz isim çıktı.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 2

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve güvenlik gündemi tartışılırken, ASAL Araştırma ve Danışmanlık’ın Ağustos 2026 dönemine ilişkin son anketi dikkat çekti.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 3

Son ankette vatandaşlara bu kez olası bir savaş senaryosu üzerinden kritik bir soru yöneltildi.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 4

ASAL Araştırma’nın Ağustos 2026 araştırmasında 26 ilde 2 bin katılımcıya “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi hangi lider yönetmeli?” diye sordu.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 5

26 ili kapsayan ankette bir isim yüzde 48,1’lik oranla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki isimle arasındaki fark dikkat çekti.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 6

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 3 oranında kalarak son sırada yer aldı.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 7

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3,9 ile 4. oldu.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 8

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 6,5 ile 3. sırada yer aldı.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 9

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 12,5 ile ikinci sıraya yerleşti.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 10

ZİRVEDE YÜZDE 48,1'LİK ORAN

Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48,1’lik oranla ilk sırada yer aldı.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 11

KARARSIZLARIN ORANI DA DİKKAT ÇEKTİ

Ankette katılımcıların önemli bir bölümünün ise herhangi bir isim konusunda tercih belirtmediği görüldü.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 12

Kararsızların oranı yüzde 6, “fikrim yok/cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 9,8 oldu.

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Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 13

ASAL Araştırma'dan gelen vatandaşlara “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi hangi lider yönetmeli?” sorusunun sorulduğu son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

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