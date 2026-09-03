ASAL Araştırma'nın yayınladığı son anket dikkat çekti. “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi hangi lider yönetmeli?” sorusuna yanıt aranan anketten sürpriz isim çıktı.
Son anket ASAL Araştırma'dan: Savaş durumunda zirvedeki isim şaşırttı
ASAL Araştırma'nın yayınladığı son anket dikkat çekti. “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi hangi lider yönetmeli?” sorusuna yanıt aranan son anketten çıkan zirvedeki isim şaşırttı.Dilek Taşdemir
Türkiye’nin jeopolitik konumu ve güvenlik gündemi tartışılırken, ASAL Araştırma ve Danışmanlık’ın Ağustos 2026 dönemine ilişkin son anketi dikkat çekti.
Son ankette vatandaşlara bu kez olası bir savaş senaryosu üzerinden kritik bir soru yöneltildi.
ASAL Araştırma’nın Ağustos 2026 araştırmasında 26 ilde 2 bin katılımcıya “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi hangi lider yönetmeli?” diye sordu.
26 ili kapsayan ankette bir isim yüzde 48,1’lik oranla zirvede yer alırken, ikinci sıradaki isimle arasındaki fark dikkat çekti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yüzde 3 oranında kalarak son sırada yer aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 3,9 ile 4. oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 6,5 ile 3. sırada yer aldı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 12,5 ile ikinci sıraya yerleşti.
ZİRVEDE YÜZDE 48,1'LİK ORAN
Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48,1’lik oranla ilk sırada yer aldı.
KARARSIZLARIN ORANI DA DİKKAT ÇEKTİ
Ankette katılımcıların önemli bir bölümünün ise herhangi bir isim konusunda tercih belirtmediği görüldü.
Kararsızların oranı yüzde 6, “fikrim yok/cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 9,8 oldu.
ASAL Araştırma'dan gelen vatandaşlara “Olası bir savaş durumunda Türkiye’yi hangi lider yönetmeli?” sorusunun sorulduğu son anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.