New York borsasında endeksler, devam eden jeopolitik gelişmelerin gölgesinde güne yatay bir seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 52.829,58 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 7.634,58 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,02 düşüşle 26.094,00 puana geriledi.
ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM PİYASALARI ETKİLİYOR
ABD’nin İran’a yönelik son saldırı dalgasının ardından Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmayı sürdürmesi, piyasalardaki fiyatlamalarda etkili oldu.
Tahran’ın ABD’nin müttefiklerine karşılık verdiğine ilişkin haberler de yatırımcıların gündeminde yer aldı.
PETROL FİYATLARI GERİLEDİ
Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen enerji sevkiyatlarında uzun süreli aksamalar yaşanabileceğine yönelik endişelerle sert yükselen petrol fiyatları bugün bir miktar geriledi.
Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,3 azalarak 94,38 dolardan işlem gördü.
TAHVİL FAİZLERİ YATAY SEYRETTİ
Yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin devam etmesiyle yükselen tahvil faizleri de yatay seyir izledi.
Aynı dakikalarda ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 4,79, 30 yıl vadeli Hazine tahvili faizi yüzde 5,26 seviyesinde bulundu.
ABD'DE ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Makroekonomik veriler tarafında, ABD'de özel sektör istihdamı ağustosta 38 bin kişi arttı. Böylece istihdam artışı piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.
DELL VE UBER HİSSELERİNDE YÜKSELİŞ
Kurumsal tarafta ise Dell Technologies hisseleri, şirketin dün açıkladığı bilançosunda yıllık gelir beklentisini yükselttiğini bildirmesinin ardından yüzde 9 değer kazanarak güne başladı.
İş gücünü yüzde 10 azaltacağını açıklayan Uber'in hisseleri de yönetim kademelerini sadeleştirme ve maliyetleri düşürme planının ardından yüzde 1 yükseldi.