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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 298,24 puan ve yüzde 2,10 azalarak 13.930,77 puana geriledi.

Borsada günün ilk yarısındaki toplam işlem hacmi 71,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Günün ilk yarısında bankacılık endeksi yüzde 2,53, holding endeksi ise yüzde 1,67 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tamamı düşüş kaydederken, en fazla gerileyen sektör yüzde 4,13 ile bilişim oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI

Küresel piyasalarda, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının etkisiyle petrol fiyatları yükselirken tahvil faizleri de arttı.

Bu gelişmeler küresel piyasalardaki negatif görünümü güçlendirirken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksinin günün ilk yarısında satış ağırlıklı hareket etmesine neden oldu.

PİYASALARIN GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Analistler, günün ikinci yarısında ABD’de açıklanacak haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verileri ile Fed’in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirtti.

BIST 100 İÇİN KRİTİK SEVİYELER

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puan seviyeleri destek, 14.000 ve 14.100 puan seviyeleri ise direnç konumunda bulunuyor.