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TUSAŞ'ta gerçekleştirilen T625 GÖKBEY Helikopteri Emniyet Genel Müdürlüğü İlk Teslimat Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, milli helikopter çalışmalarının ekonomik kazanımları ve savunma sektöründeki güncel durumu değerlendirdi.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI, 8 MİLYAR DOLAR DOĞRUDAN CEPTE KALDI

İhtiyaç duyulan hava araçlarının yerli kaynaklarla üretilmesinin bütçeye doğrudan katkı sağladığını dile getiren Görgün, milli hamleler vasıtasıyla 8 milyar doları aşan bir ithalatın önüne geçildiğini belirtti. Platformların operasyonel ömürleri boyunca ihtiyaç duyacağı bakım ve idame harcamaları da eklendiğinde toplam ekonomik faydanın 35 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayan Görgün, Türkiye'nin artık bu teknolojileri tasarlayan, üreten ve dış pazarlara satan bir yapıya kavuştuğunu aktardı.

SEKTÖRDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 83'E ULAŞTI

Savunma sanayiinde yaşanan büyük dönüşüme dair verileri paylaşan Görgün, 23 yıl önceki duruma kıyasla yürütülen proje sayısının 62'den 1.486'ya yükseldiğini ifade etti. Bu süreçte sektörün proje hacminin 7,4 milyar dolardan 150 milyar doların üzerine çıktığını kaydeden Görgün, yerlilik oranının da yüzde 20 seviyelerinden yüzde 83'e ulaştığını belirtti. Türkiye'nin yıllık ihracatını artık bir haftada gerçekleştirir hale geldiğine dikkati çeken Görgün, ülkenin küresel ölçekte 11. büyük savunma ihracatçısı konumuna yükseldiğini ve dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasında 5 Türk firmasının bulunduğunu ekledi.

GÖKBEY PROJESİNDE 200'DEN FAZLA YERLİ FİRMA GÖREV ALIYOR

GÖKBEY helikopterinin yaklaşık 3 bin saatlik test uçuşunu geride bırakarak yüksek teknik olgunluğa eriştiğini aktaran Görgün; çift motorlu, 6 ton sınıfındaki hava aracının modern aviyonik mimarisi ve esnek yapısıyla farklı görev ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olduğunu söyledi. Sanayi ekosistemine de değinen Görgün, GÖKBEY ve onu takip eden projeler kapsamında ana yükleniciden KOBİ'lere ve araştırma kurumlarına kadar 200'ü aşkın yerli firmanın ortaklaşa çalıştığını belirtti.

TOPLAM 127 MİLLİ HELİKOPTER ENVANTERE KAZANDIRILDI

Bugüne kadar gerçekleştirilen helikopter teslimatlarına ilişkin de bilgi veren Görgün, “Tüm kullanıcılarımız dikkate alındığında bugüne kadar 39 adet T70, 8 adet GÖKBEY ve 80 adet ATAK helikopterini ihtiyaç makamlarımızın hizmetine sunduk. Bunun yanında 12 ATAK helikopterimizi dost ve müttefik ülkelere ihraç ettik” dedi.

EMNİYET TEŞKİLATINA İLK GÖKBEY TÖRENLE VERİLDİ

Son yapılan teslimatla birlikte emniyet envanterine ilk GÖKBEY katılırken, toplam üretilen GÖKBEY sayısı sekize ulaştı. İkinci helikopterin de kısa sürede teşkilata verileceğini duyuran Görgün, platformların teslimatla son bulmadığını; kullanıcı geri bildirimleriyle eğitim, bakım ve sistem entegrasyonu süreçlerinin kesintisiz biçimde süreceğini ifade etti.