Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

New York borsası, ABD Hazine tahvillerindeki toparlanma eğiliminin tersine dönmesinin etkisiyle güne düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 azalarak 53.381,22 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,23 düşüşle 7.690,49 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 kayıpla 26.211,52 puana indi.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMASI PİYASALARIN GÜNDEMİNDE

Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilirken, ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "ekonomik operasyon" ilan etti.

Trump, bunun "eşi benzeri görülmemiş ölçekte ekonomik savaş ve izolasyon" olacağını ifade etti. ABD Başkanı ayrıca, finans kuruluşları, şirketler, havalimanları veya devlet kurumları aracılığıyla İran'a herhangi bir tür destek sağlayan ülkeleri "muazzam ekonomik sonuçlarla" karşılaşmakla tehdit etti.

Analistler, Trump'ın İran ekonomisini çökertmeyi amaçlayan tedbirleri açıklamasının, Washington ile Tahran arasındaki tansiyonun kısa vadede düşeceğine yönelik beklentileri azalttığını belirtti.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında yükseliş devam etti. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 2,4 artarak 93,82 dolara çıktı.

Yükselen petrol fiyatlarının enflasyon risklerini yeniden yatırımcıların gündemine taşımasıyla ABD Hazine tahvillerindeki toparlanma da tersine döndü.

TAHVİL FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ

ABD Hazine Bakanlığının dün uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü en az iki katına çıkaracağını duyurmasının ardından tahvil piyasasındaki baskı azalmış ve faizler gerilemişti.

Ancak son gelişmelerle birlikte ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi 5 baz puan artarak yüzde 4,70'e, 30 yıllık tahvil faizi ise yaklaşık 6 baz puan yükselerek yüzde 5,25'e ulaştı.

Öte yandan ABD'nin toplam kamu borcu, tarihte ilk kez 40 trilyon doların üzerine çıktı.

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİLERİN ALTINDA

Makroekonomik verilere göre, ABD'de ilk kez işsizlik maaşına başvuranların sayısı 15 Ağustos ile biten haftada 6 bin azalarak 206 bine geriledi.

Böylece işsizlik maaşı başvuruları piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

WALMART HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Kurumsal tarafta ABD'li perakende devi Walmart, yayımladığı bilançoda beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıkladı.

Buna karşın şirketin hisseleri güne yaklaşık yüzde 7 düşüşle başladı.