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Kaynak: AA

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI, dünya genelindeki endekslerde yapılan değişiklikleri duyurdu.

Açıklanan yeni düzenlemeler 31 Ağustos seans kapanışından itibaren geçerli olacak. Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksinde de dikkat çeken değişiklikler yapıldı.

TÜRKİYE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ŞİRKETLER ENDEKSİNE 6 YENİ HİSSE

MSCI'nin değişiklikleri kapsamında Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksine şu şirketlerin hisseleri eklendi:

Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret AŞ

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AŞ

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ

Rönesans Gayrimenkul Yatırım AŞ

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ

Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ

2 HİSSE MSCI ENDEKSİNDEN ÇIKARILDI

Değişiklikler kapsamında Arçelik AŞ ve Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ise Türkiye küçük ölçekli şirketler endeksinden çıkarıldı.

MSCI DEĞİŞİKLİĞİ HİSSELERİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Analistlere göre MSCI endekslerindeki değişiklikler, uluslararası yatırımcıların pozisyonları açısından önem taşıyor.

Bazı uluslararası fonların portföylerini MSCI endekslerine paralel yönettiğini belirten analistler, bu fonların endeks değişikliklerine göre pay piyasalarında pozisyon alabildiğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle endekse yeni eklenen veya endeksten çıkarılan hisselerde, değişikliklerin yürürlüğe gireceği tarihte işlem hacmi ve yatırımcı ilgisinin yakından takip edilmesi bekleniyor.