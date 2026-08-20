35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu

Kayseri’de 35 yıllık kamu görevinden emekli olan Mustafa Nezihi Kolukısa, emekliliğini dinlenerek geçirmek yerine memleketi Sarız’da tarıma yöneldi. Şans eseri tanıştığı aspir bitkisi, Kolukısa için yeni bir hayatın ve kendi işinin başlangıcı oldu.