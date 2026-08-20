Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu

35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu

Kayseri’de 35 yıl kamuda görev yaptıktan sonra emekli olan Mustafa Nezihi Kolukısa, arkadaşlarının önerisiyle tanıştığı yüksek oleik aspir üretimine başladı. İlk yıl 100 dönüm eken Kolukısa, dördüncü sezonunda üretim alanını 260 dönüme çıkarırken hedefini 500 dönüme yükseltti.

Kaynak: İHA
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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 1

Kayseri’de 35 yıllık kamu görevinden emekli olan Mustafa Nezihi Kolukısa, emekliliğini dinlenerek geçirmek yerine memleketi Sarız’da tarıma yöneldi. Şans eseri tanıştığı aspir bitkisi, Kolukısa için yeni bir hayatın ve kendi işinin başlangıcı oldu.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 2

İlk yılında 100 dönüm araziyle yüksek oleik aspir üretimine başlayan Kolukısa, dördüncü sezonunda ekim alanını 260 dönüme çıkardı. Girişimci, önümüzdeki yıl ise 500 dönüm alanda üretim yapmayı hedefliyor.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 3

EMEKLİLİKTEN SONRA TOPRAĞA DÖNDÜ

35 yıllık çalışma hayatının ardından emekli olan Kolukısa, memleketi Sarız’a dönerek tarımla ilgilenmeye başladı.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 4

Aspir bitkisiyle arkadaşlarının önerisi ve üniversitede görev yapan bir akademisyenin tavsiyesi sayesinde tanıştığını belirten Kolukısa, yaptığı araştırmaların ardından bu alana yatırım yapmaya karar verdi.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 5

Kolukısa, aspir üretimine ilk olarak 100 dönümde başladığını, elde ettiği sonuçların ardından ekim alanını genişlettiğini ifade etti.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 6

100 DÖNÜMLE BAŞLADI, 260 DÖNÜME ULAŞTI

Üretimin dördüncü sezonunda 260 dönüm alanda yüksek oleik aspir eken Kolukısa, çalışmalarını daha da büyütmek istiyor.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 7

Hedefinin gelecek yıl 500 dönüme ulaşmak olduğunu belirten Kolukısa, ürettiği aspir çeşidinin yüksek oleik özelliğine dikkat çekti.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 8

Yüksek oleik aspir yağında değerli yağ asitlerinin bulunduğunu belirten Kolukısa, bu ürünü Sarız ve çevre ilçelerde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 9

HEDEFİ SADECE ÜRETİM DEĞİL

Emekli olduktan sonra başladığı girişimi büyütmek isteyen Kolukısa'nın bir diğer hedefi ise bölge gençlerine istihdam sağlamak.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 10

Sarız'da gençlerin iş bulmak amacıyla büyük şehirlere göç etmesinin önüne geçmek isteyen Kolukısa, yüksek kaliteli oleik aspir yağı üretimi için tesisleşmeyi de planlıyor.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 11

Girişiminin yalnızca ticari bir faaliyet olmadığını belirten Kolukısa, tarımsal üretim üzerinden ilçeye ekonomik katkı sağlamayı amaçlıyor.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 12

"HEDEFİMİZ SARIZ'I BİRİNCİ SIRAYA TAŞIMAK"

Aspir üretiminde Kayseri'nin Türkiye genelinde önemli bir konumda olduğunu belirten Kolukısa, Sarız'ı da Kayseri'nin öne çıkan üretim merkezlerinden biri haline getirmek istiyor.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 13

Kolukısa, hedeflerinin Kayseri genelinde Sarız ilçesini aspir üretiminde birinci sıraya taşımak olduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde üretim alanlarını genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

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35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu - Resim: 14

35 yıl kamuda çalıştıktan sonra emeklilikte toprağa yönelen Kolukısa, 100 dönümle başladığı yüksek oleik aspir üretimini bugün 260 dönüme taşırken, rotasını 500 dönümlük yeni bir hedefe çevirdi.

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