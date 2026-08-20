Kayseri’de 35 yıllık kamu görevinden emekli olan Mustafa Nezihi Kolukısa, emekliliğini dinlenerek geçirmek yerine memleketi Sarız’da tarıma yöneldi. Şans eseri tanıştığı aspir bitkisi, Kolukısa için yeni bir hayatın ve kendi işinin başlangıcı oldu.
35 yıl kamuda çalıştı, emekli olunca şans eseri tanıştığı bitkiyle patron oldu
Kayseri’de 35 yıl kamuda görev yaptıktan sonra emekli olan Mustafa Nezihi Kolukısa, arkadaşlarının önerisiyle tanıştığı yüksek oleik aspir üretimine başladı. İlk yıl 100 dönüm eken Kolukısa, dördüncü sezonunda üretim alanını 260 dönüme çıkarırken hedefini 500 dönüme yükseltti.Kaynak: İHA
İlk yılında 100 dönüm araziyle yüksek oleik aspir üretimine başlayan Kolukısa, dördüncü sezonunda ekim alanını 260 dönüme çıkardı. Girişimci, önümüzdeki yıl ise 500 dönüm alanda üretim yapmayı hedefliyor.
EMEKLİLİKTEN SONRA TOPRAĞA DÖNDÜ
35 yıllık çalışma hayatının ardından emekli olan Kolukısa, memleketi Sarız’a dönerek tarımla ilgilenmeye başladı.
Aspir bitkisiyle arkadaşlarının önerisi ve üniversitede görev yapan bir akademisyenin tavsiyesi sayesinde tanıştığını belirten Kolukısa, yaptığı araştırmaların ardından bu alana yatırım yapmaya karar verdi.
Kolukısa, aspir üretimine ilk olarak 100 dönümde başladığını, elde ettiği sonuçların ardından ekim alanını genişlettiğini ifade etti.
100 DÖNÜMLE BAŞLADI, 260 DÖNÜME ULAŞTI
Üretimin dördüncü sezonunda 260 dönüm alanda yüksek oleik aspir eken Kolukısa, çalışmalarını daha da büyütmek istiyor.
Hedefinin gelecek yıl 500 dönüme ulaşmak olduğunu belirten Kolukısa, ürettiği aspir çeşidinin yüksek oleik özelliğine dikkat çekti.
Yüksek oleik aspir yağında değerli yağ asitlerinin bulunduğunu belirten Kolukısa, bu ürünü Sarız ve çevre ilçelerde yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.
HEDEFİ SADECE ÜRETİM DEĞİL
Emekli olduktan sonra başladığı girişimi büyütmek isteyen Kolukısa'nın bir diğer hedefi ise bölge gençlerine istihdam sağlamak.
Sarız'da gençlerin iş bulmak amacıyla büyük şehirlere göç etmesinin önüne geçmek isteyen Kolukısa, yüksek kaliteli oleik aspir yağı üretimi için tesisleşmeyi de planlıyor.
Girişiminin yalnızca ticari bir faaliyet olmadığını belirten Kolukısa, tarımsal üretim üzerinden ilçeye ekonomik katkı sağlamayı amaçlıyor.
"HEDEFİMİZ SARIZ'I BİRİNCİ SIRAYA TAŞIMAK"
Aspir üretiminde Kayseri'nin Türkiye genelinde önemli bir konumda olduğunu belirten Kolukısa, Sarız'ı da Kayseri'nin öne çıkan üretim merkezlerinden biri haline getirmek istiyor.
Kolukısa, hedeflerinin Kayseri genelinde Sarız ilçesini aspir üretiminde birinci sıraya taşımak olduğunu ifade ederek, önümüzdeki dönemde üretim alanlarını genişletmeye devam edeceklerini söyledi.
35 yıl kamuda çalıştıktan sonra emeklilikte toprağa yönelen Kolukısa, 100 dönümle başladığı yüksek oleik aspir üretimini bugün 260 dönüme taşırken, rotasını 500 dönümlük yeni bir hedefe çevirdi.