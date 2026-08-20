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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü 6 milyon 880 bin liradan tamamladı.

Altının kilogram fiyatı gün içinde en düşük 6 milyon 849 bin lira, en yüksek ise 6 milyon 915 bin lira seviyesini gördü.

Standart altının kilogram fiyatı, önceki günü 6 milyon 795 bin liradan tamamlamıştı. Böylece fiyat gün sonunda yüzde 1,3 yükseldi.

ALTINDA İŞLEM HACMİ 5,7 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 768 milyon 630 bin 741 lira 54 kuruş olurken, işlem miktarı 836,80 kilogram olarak kaydedildi.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 794 milyon 446 bin 129 lira 46 kuruş olarak gerçekleşti.

ALTIN PİYASASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında günün en fazla işlem yapan kurumları NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank, Dünya Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Çakmakçı Kıymetli Madenler oldu.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle: