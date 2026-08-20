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Kaynak: AA

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,5 artışla 16.758,00 puanda bitirmişti. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,01 gerileyerek 16.755 puandan işlem kaydetti.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,13 azalarak 16.736,00 puandan işlem kaydetti.

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla pozitif fiyatlamalar ön plana çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ediyor.

Teknik açıdan endeks kontratında, 16.600 ve 16.500 puanın destek, 16.800 ve 16.900 puanın direnç konumunda olduğunu uzmanlar belirtiyor.