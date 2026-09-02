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Kaynak: İHA

Kaza, sabah saatlerinde Derinkuyu-Kaymaklı kara yolu üzerinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen SUV tipi araç, Kaymaklı Yeraltı Şehri Otoparkı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, yol ortasındaki refüje girdi. Araç, burada yer alan çam ağaçlarına şiddetle çarptı.

Çarpmanın gücüyle bazı çam ağaçları kökünden kırılarak yola devrildi. Araç ise hızını alamayarak bir süre daha yoluna devam etti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti.

Kazanın sabahın erken vakitlerinde yaşanması olası bir can kaybının önüne geçti. Olayda sadece maddi hasar oluştu.