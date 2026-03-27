Güney Asya ülkesi Nepal’de 5 Mart’ta gerçekleştirilen erken genel seçimlerin ardından başbakanlığa seçilen Balendra Shah için başkent Katmandu’da yemin töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Ram Chandra Paudel ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende Shah, resmen görevine başladı.

35 yaşındaki Shah, Nepal tarihinde başbakanlık görevine seçilen en genç lider olarak kayıtlara geçti. Rastriya Swatantra Partisi (RSP) lideri olan Shah, seçimlerde meclisteki 275 sandalyenin 182’sini kazanarak çoğunluğu elde etti.

Yemin töreni öncesinde yayımladığı yeni şarkıyla ulusal birlik vurgusu yapan Shah, şu ifadeleri kullandı:

“Bölünmemiş Nepal, bu sefer tarih yazılıyor. Birliğin gücü benim ulusal gücüm.”

“GELECEK GENÇ NESİLDE”

Protestoların ardından geçici başbakan olarak görev yapan eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki de yaptığı açıklamada ülkenin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karki, şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerin liderliğinde kurulacak yeni hükümetin ülkedeki yolsuzluğu sona erdirmek, ekonomik kalkınma ve sosyal adaleti sağlamak için çalışacağına eminim.”

1990 yılında Katmandu’nun Naradevi bölgesinde doğan Balendra Shah, Hindistan’ın Karnataka eyaletinde mühendislik eğitimi aldı. 2013 yılında Nepal’de düzenlenen bir rap yarışmasını kazanarak tanınan Shah, ulusal basında “terk edilmiş hisseden bir neslin hayal kırıklığını yansıttığı” şeklinde nitelendirildi.

2022-2026 yılları arasında bağımsız aday olarak seçildiği Katmandu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Shah, kentteki çöp sorununa yönelik çalışmaları ve yol genişletme projeleriyle öne çıktı.

NEPAL'DE Z KUŞAĞI PROTESTOLARI

Nepal’de 4 Eylül 2025’te hükümetin sosyal medya platformlarına yönelik erişim engeli kararı, gençlerin öncülüğünde geniş çaplı protestolara yol açtı. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube ve X gibi platformların lisans gerekçesiyle engellenmesiyle başlayan gösteriler şiddetlendi.

Yaşanan olaylarda 74 kişi hayatını kaybederken, birçok bakan istifa etti. Protestoların büyümesiyle kamu binaları ve siyasi liderlerin evleri hedef alındı.

Dönemin başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli 9 Eylül 2025’te istifa etti. Ardından 12 Eylül’de Sushila Karki geçici başbakan olarak göreve getirildi.

Yaklaşık 19 milyon seçmenin bulunduğu ülkede yapılan erken genel seçimlerde halk, Temsilciler Meclisi’nin 275 üyesini belirledi. Seçimleri kazanan RSP lideri Balendra Shah, böylece ülkenin yeni başbakanı oldu.