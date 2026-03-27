Ünlü ekonomist Hatice Kolçak, kendi YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda altın ve döviz piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Altın için '3 gün' hatasını yapan yandı: Hatice Kolçak ‘hayal olabilir’ dedi
Hatice Kolçak, altın piyasasındaki baskının sürdüğünü belirterek yatırımcıları kısa vadeli beklentilere karşı uyardı. Merkez Bankası'nın dövizde "savunma hattı" kurduğunu ifade eden Kolçak, Nisan ayı için faiz artışı ihtimaline dikkat çekerek, "En korktuğum senaryo bu" dedi.Derleyen: Süleyman Çay
Altın fiyatlarındaki düşüşün bir fırsat mı yoksa risk mi olduğu sorusuna yanıt veren Kolçak, özellikle "kısa vadeli kar" peşinde koşan yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu.
Kolçak, Ons altın tarafında teknik seviyelere dikkat çeken Kolçak, 4832 dolar seviyesinin aşılmadan piyasanın rahatlamayacağını belirtti. Pazartesi günü görülen 4099 dolar seviyesinin ardından bir miktar toparlanma olsa da 50 günlük ortalamanın geçilemediğini Kolçak, vurguladı.
Kolçak, "Hala baskı var ve piyasa likiditeye ihtiyaç duyuyor. Altın şu an ucuz mu? Bana göre ucuz. Ancak burada asıl mesele yatırımcının vadesi" ifadelerini kullandı.
Altın fiyatlarındaki düşüşü görerek piyasaya girmek isteyenlere seslenen Kolçak, şu uyarıyı yaptı:
"3 gün sonra para kazanmak istiyorsan çok büyük hata yaparsın. Altın alacaksan önünde en az bir yıl olması lazım. Alıp unutacaksan, ekrana bakmayacaksan tamam; ancak ihtiyacın olan bir parayla şu dönemde kesinlikle risk almamalısın."
Küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının enflasyon ve cari açık üzerinde baskı kurduğunu hatırlatan Hatice Kolçak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hamlelerine dair öngörülerini paylaştı.
Döviz kurunda bir miktar "yol vermek" zorunda kalınabileceğini belirten Kolçak, Nisan ayı için faiz artışı ihtimalinin masada olduğunu savundu.
Kolçak, "Savaş başladığından beri söylüyorum; en korktuğum senaryo Merkez Bankası'nın faiz artışı yapması. Eğer bu gerçekleşirse borsadan bir umudum kalmaz. Şu an Merkez Bankası döviz, altın ve swap dahil her alanda savunma hattını çalıştırıyor" dedi.
Piyasalardaki belirsizliğin sürdüğünü ifade eden Kolçak, nakit ihtiyacı olanların riskli varlıklardan uzak durması gerektiğini belirtti. Yatırım yapacaklar için ise "kademeli alım" stratejisinin en güvenli yol olduğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı.