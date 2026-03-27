ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaş devam ederken tüm Dünya Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri takip ediyor. Dünya petrol sevkiyatının en kritik noktalarından biri olan boğaz İran ordusu tarafından sıkı kontrol altında gelen son haberlere göre son 2 günde sadece 7 gemi boğazdan geçebildi.

İran Devrim Muhafızları son açıklamasında ise Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapatıldığını duyurdu. Devrim Muhafızları boğazı geçmeye çalışan gemilere sert müdahale yapılacağını duyurdu.

İran ayrıca İsrail ve ABD ile bağlantılı ülkelerin limanlarına yönelik tüm nakliye faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.

Devrin Muhafızları açıklamasında , “İsrail-Amerikan düşmanlarımızın, müttefiklerinin ve destekçilerinin limanlarına yapılan tüm nakliye faaliyetleri yasaklanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Bölgeden gelen son iddialara göre İran donanması, bugün farklı ülkelere ait 3 konteyner gemisinin boğaza girişini engelledi.

TRUMP İRAN'A SALDIRILARIN ERTELENDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması için baskı yapmaya çalışan ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Tahran yönetimine boğazı açması için 48 saat süre vermişti. Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılmaması durumunda İran'ın enerji altyapısına saldıracağını söylemişti.

Trump, sonrasında saldırıları ertelediğini duyururken, dün yaptığı açıklamada ise bu süreyi 6 Nisan'a kadar uzattığını belirtti.