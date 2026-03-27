A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası yolunda Romanya’yı 1-0’la geçerek finale yükselirken, dünya Arda Güler’i konuştu.
Dünya Arda Güler’i konuşuyor: Rumen basını kendi efsanesine benzetti
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya’yı sahasında 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Türkiye-Romanya maçı, Rumen basınında geniş yer buldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Rumen basını, elenmenin üzüntüsünü yaşarken genç yıldızımızı kendi efsaneleri Hagi ile kıyasladı.
Romanya’da birçok gazete Arda Güler’i ön plana çıkararak genç yıldızı efsane futbolcu Gheorghe Hagi’ye benzetti.
Maçta Ferdi Kadıoğlu’nun golü belirleyici oldu. Rumen basını, Türkiye’nin oyunu kontrol ettiğini ve Romanya’nın iyi savunma yaptığına dikkat çekti.
Agerpres, "Türkiye maçı kontrol etti, Romanya direndi, Kadıoğlu’nun golü Arda Güler’in harika pasıyla geldi" ifadelerini kullandı.
G4 Media, "Türkler Arda Güler’in muhteşem pasıyla milli takımımızı cezalandırdı" yorumunu yaparak, "Romanya Dünya Kupası’na dört yıl daha bekleyecek" dedi.
Adevarul, Arda Güler’e vurgu yaparak, "Genç yıldız fark yarattı, Romanya Dünya Kupası’nı televizyondan izleyecek" manşetini attı.
Prosport, "Türkiye yenilgisinden sonra Romanya semalarına karanlık çöktü" dedi.
Golazo, Arda Güler’i Ratiu ile kıyaslayarak, "Onlar Süper Arda’ya sahipti, biz ise Ratiu’ya. İşte fark buydu" ifadelerini kullandı ve Arda Güler’in oyunu Hagi gibi yönlendirdiğini belirtti.
İSPANYOL BASINI
LA RAZON: Arda Güler'in sihirbaz işi pası, Romanya karşısında galibiyeti sağlayarak Türkiye'yi Dünya Kupası'na bir adım daha yaklaştırdı.
"Real Madridli oyuncu, kimsenin göremediği boşlukları bulma konusundaki sihrini bir kez daha gösterdi."
LIBERTAD DIGITAL: Arda Güler, Romanya karşısında yaptığı muhteşem asistle Türkiye'yi 2026 Dünya Kupası'na doğru yaklaştırdı. Montella'nın takımı İstanbul'da tek farkla galip geldi ve 2002'den sonra yeniden Dünya Kupası'na çok yaklaştı.
Diario AS: "Real Madrid oyuncusunun muhteşem asistiyle Ferdi Kadıoğlu, Türkiye'nin tek golünü attı. Romanya zor anlar yaşadı, ancak birkaç tehlikeli pozisyon yakaladı."
RAKİP KOSOVA
A Milli Futbol Takımı, Slovakya’yı 4-3 mağlup eden Kosova ile 31 Mart Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek ve Dünya Kupası vizesi için mücadele edecek. Maç saat 21.45’te başlayacak.
Finalde rakibini geçmesi halinde Türkiye, 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son verecek. 2026 FIFA Dünya Kupası’na katılması durumunda Ay-Yıldızlılar, D Grubu’nda yer alacak.
D GRUBU:
Türkiye
ABD
Avustralya
Paraguay