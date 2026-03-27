60 yaşındaki eğitimci Paulette Szalay, hayatının büyük bölümünü sonuçsuz diyetlerle geçirdi. Menopoz sonrası kilo vermenin imkânsız olduğuna inanıyor, fazla kilolarıyla yaşamaya mahkûm olduğunu düşünüyordu.
60 yaşında 30 kiloyu hızla verdi: 20 yaş gençleştiren diyetin sırrı bademde mi gizli?
130 kiloyla umutsuzluğa teslim olmuştu… Juno Beach’te gördüğü bir kadın hayatını değiştirdi. 60 yaşında ‘bugün hayatımın ilk günü’ diyerek yola çıktı, 3 yılda 60 kilo verdi; hastalıklarını geride bırakıp bambaşka bir hayata kavuştuDerleyen: Aykut Metehan
2022 yılında Florida’da tartıya çıktığında 130 kiloya ulaştığını gördü. Günlük yaşamı zorlaşmış, merdiven çıkmak bile büyük bir çabaya dönüşmüştü.
Yüksek tansiyon, kolesterol, tiroid ve reflü gibi hastalıklarla mücadele ediyordu. Ancak en büyük yıkımı özgüven kaybıydı; kendini toplumdan dışlanmış hissediyordu.
Juno Beach’te Hayatını Değiştiren An
Paskalya tatilinde gittiği Juno Beach’te, denize özgüvenle giren yaşlı bir kadını gördü. O an “O yapabiliyorsa, ben de yapabilirim” diyerek hayatının yönünü değiştirdi.
“Bugün Hayatımın İlk Günü”
Aynı akşam restoranda ızgara somon ve sebze sipariş etti. Ailesine dönerek yeni bir başlangıç yaptığını bu sözlerle ilan etti.
3 Yılda 60 Kilo Verdi
Kararlı bir şekilde ilerleyen Szalay, üç yıl içinde 60 kilo verdi. 130 kilodan 70 kiloya düşerek hem fiziksel hem zihinsel olarak büyük bir dönüşüm yaşadı.
Hastalıklarını Geride Bıraktı
Kilo kaybıyla birlikte tansiyon ve kolesterol ilaçlarını bıraktı, reflüsü geçti, tiroid tedavisi azaldı. Artık güne daha enerjik başlıyor.
48 Bedenden 36 Bedene
Bir zamanlar 48 beden giyen Szalay, artık 36 beden. Değişimi yalnızca sağlığıyla sınırlı kalmadı; modellik ve küçük oyunculuk projelerinde yer almaya başladı.
5 Dakikayla Başlayan Spor Yolculuğu
İlk gün koşu bandında sadece 5 dakika yürüyebildi. Bugün ise haftada 2-3 gün, kardiyo ve kuvvet antrenmanlarıyla 1 saatten fazla egzersiz yapıyor.
Disiplinli Beslenme ve İlham Veren Sonuç
1200 kalorilik ve protein ağırlıklı bir beslenme planı uyguladı, porsiyonlarını küçülttü. Ailesinin desteğiyle motivasyonunu korudu. Şimdi ise kendi hikâyesiyle başkalarına ilham vermeyi hedefliyor: Değişim için hiçbir zaman geç değil.
Günlük menüsü genelde şöyle:
Kahvaltı: Protein shake + fıstık ezmesi + takviyeler
Ara öğün: Badem
Öğle: Ton balıklı salata
İkindi: Yoğurt veya meyve
Akşam: Izgara tavuk, sebze ve küçük bir karbonhidrat porsiyonu