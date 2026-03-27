Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
60 yaşında 30 kiloyu hızla verdi: 20 yaş gençleştiren diyetin sırrı bademde mi gizli?

130 kiloyla umutsuzluğa teslim olmuştu… Juno Beach’te gördüğü bir kadın hayatını değiştirdi. 60 yaşında ‘bugün hayatımın ilk günü’ diyerek yola çıktı, 3 yılda 60 kilo verdi; hastalıklarını geride bırakıp bambaşka bir hayata kavuştu

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Haberi Paylaş
60 yaşındaki eğitimci Paulette Szalay, hayatının büyük bölümünü sonuçsuz diyetlerle geçirdi. Menopoz sonrası kilo vermenin imkânsız olduğuna inanıyor, fazla kilolarıyla yaşamaya mahkûm olduğunu düşünüyordu.

1 10
2022 yılında Florida’da tartıya çıktığında 130 kiloya ulaştığını gördü. Günlük yaşamı zorlaşmış, merdiven çıkmak bile büyük bir çabaya dönüşmüştü.

2 10
Yüksek tansiyon, kolesterol, tiroid ve reflü gibi hastalıklarla mücadele ediyordu. Ancak en büyük yıkımı özgüven kaybıydı; kendini toplumdan dışlanmış hissediyordu.

3 10
Juno Beach’te Hayatını Değiştiren An

Paskalya tatilinde gittiği Juno Beach’te, denize özgüvenle giren yaşlı bir kadını gördü. O an “O yapabiliyorsa, ben de yapabilirim” diyerek hayatının yönünü değiştirdi.

4 10
“Bugün Hayatımın İlk Günü”

Aynı akşam restoranda ızgara somon ve sebze sipariş etti. Ailesine dönerek yeni bir başlangıç yaptığını bu sözlerle ilan etti.

5 10
3 Yılda 60 Kilo Verdi

Kararlı bir şekilde ilerleyen Szalay, üç yıl içinde 60 kilo verdi. 130 kilodan 70 kiloya düşerek hem fiziksel hem zihinsel olarak büyük bir dönüşüm yaşadı.

6 10
Hastalıklarını Geride Bıraktı

Kilo kaybıyla birlikte tansiyon ve kolesterol ilaçlarını bıraktı, reflüsü geçti, tiroid tedavisi azaldı. Artık güne daha enerjik başlıyor.

7 10
48 Bedenden 36 Bedene

Bir zamanlar 48 beden giyen Szalay, artık 36 beden. Değişimi yalnızca sağlığıyla sınırlı kalmadı; modellik ve küçük oyunculuk projelerinde yer almaya başladı.

8 10
5 Dakikayla Başlayan Spor Yolculuğu

İlk gün koşu bandında sadece 5 dakika yürüyebildi. Bugün ise haftada 2-3 gün, kardiyo ve kuvvet antrenmanlarıyla 1 saatten fazla egzersiz yapıyor.

9 10
Disiplinli Beslenme ve İlham Veren Sonuç

1200 kalorilik ve protein ağırlıklı bir beslenme planı uyguladı, porsiyonlarını küçülttü. Ailesinin desteğiyle motivasyonunu korudu. Şimdi ise kendi hikâyesiyle başkalarına ilham vermeyi hedefliyor: Değişim için hiçbir zaman geç değil.

Günlük menüsü genelde şöyle:

Kahvaltı: Protein shake + fıstık ezmesi + takviyeler
Ara öğün: Badem
Öğle: Ton balıklı salata
İkindi: Yoğurt veya meyve
Akşam: Izgara tavuk, sebze ve küçük bir karbonhidrat porsiyonu

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro