60 yaşında 30 kiloyu hızla verdi: 20 yaş gençleştiren diyetin sırrı bademde mi gizli?

Disiplinli Beslenme ve İlham Veren Sonuç

1200 kalorilik ve protein ağırlıklı bir beslenme planı uyguladı, porsiyonlarını küçülttü. Ailesinin desteğiyle motivasyonunu korudu. Şimdi ise kendi hikâyesiyle başkalarına ilham vermeyi hedefliyor: Değişim için hiçbir zaman geç değil.

Günlük menüsü genelde şöyle:

Kahvaltı: Protein shake + fıstık ezmesi + takviyeler

Ara öğün: Badem

Öğle: Ton balıklı salata

İkindi: Yoğurt veya meyve

Akşam: Izgara tavuk, sebze ve küçük bir karbonhidrat porsiyonu