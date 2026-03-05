Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.Seçimde yaklaşık 19 milyon kayıtlı seçmen oy kullanacak.Yaklaşık 30 milyon nüfuslu Himalayalar ülkesi Nepal'de böylece halk, Temsilciler Meclisi'nin 275 üyesini belirleyecek.

Üst kanat olan Ulusal Meclis ise alt meclis ile il meclislerinde seçilen temsilciler tarafından oluşturuluyor.Bugünkü oylamada 900 binden fazla seçmen ilk kez oy kullanma hakkına sahip.Seçimde dikkat çeken adaylardan biri, ülkede “Balen” olarak bilinen eski rap sanatçısı, 35 yaşındaki Balendra Shah. Başkent Katmandu'nun eski belediye başkanı "Balen", Rastriya Swatantra Partisi (RSP) ile yaptığı ittifak çerçevesinde başbakanlık için yarışıyor.

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR

Ülkede geçen yıl 4 Eylül'de hükümet, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını engellemişti.Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Gösterilerde 74 kişi hayatını kaybetmişti. Birçok bakanın istifa ettiği süreçte protestolar şiddetlenerek siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına yönelik saldırılara dönüşmüştü.Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli 9 Eylül'de istifa etmiş, binlerce mahkûm hapishanelerden firar etmişti.

Ülkede 12 Eylül'de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki geçici başbakan olarak göreve başlamıştı.